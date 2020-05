Siga nossa página

Sarandi - Próximos passos para implementação do Estacionamento Rotativo são definidos

Quarta, 06 Mai 2020

Aconteceu, na terça-feira, 28 de abril, uma reunião com o Departamento de Trânsito e com o Departamento de Compras e Licitações. Na reunião foram discutidos os próximos passos para a implementação do estacionamento rotativo no centro da cidade de Sarandi.

Segundo a coordenadora do departamento de trânsito, Nadia da Luz, a partir da aprovação da Lei Municipal nº 4984, de 18 de Março de 2020, pela Câmara de Vereadores, é possível dar continuidade ao projeto do Rotativo. No momento está sendo finalizada toda a parte burocrática que envolve o projeto, para então ser encaminhado ao Departamento de Compras e Licitações.

