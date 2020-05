Siga nossa página

Sarandi - Secretaria de Educação entrega 1750 kits de alimentação à alunos da Rede Municipal de Ensino

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 06 Mai 2020 10:57 .

A Secretaria Municipal da Educação iniciou nesta quarta-feira, 6 de maio, a realizar a entrega de kits de alimentação para estudantes das creches municipais e das escolas de ensino fundamental da rede municipal de Sarandi. Serão 1750 alunos contemplados com as cestas básicas, que contém 10 itens de alimentação.

Cada kit conta com aproximadamente 11,5 kg, sendo que no total a ação distribuirá 20.125 kg de alimentos. Vale destacar que os produtos do kit foram adquiridos no comércio e agricultura familiar de Sarandi, o que, além de garantir a alimentação das crianças, vai injetar recursos na economia do município. O investimento é de cerca de R$ 65.000,00, via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O controle da entrega está sendo coordenado pela direção de cada escola, definindo horários para a retirada conforme as turmas.

Confira a lista dos produtos dos kits de alimentação

Farinha de milho - 1kg

Arroz - 2kg

Açúcar - 2kg

Feijão - 1kg

Leite - 1litro

Massa - 500g

Óleo - 1 litro

Produtos provenientes da Agricultura Familiar

Banana -1kg

Batata doce - 1 kg

Repolho - 1gk

