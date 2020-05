Siga nossa página

Três Palmeiras - Município têm primeira paciente recuperada de Coronavírus

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 07 Mai 2020 10:33 .

No fim da tarde desta quarta-feira, 06, o município apresentou a primeira paciente recuperada do novo coronavírus. A paciente de 48 anos, apresentou sintomas leves da doença desde o dia 19 de abril e estava em isolamento domiciliar juntamente com seus familiares, sendo que no dia 21 de abril procurou a Unidade de Saúde, e no dia 24 foi diagnostica com a doença.

A secretária municipal de saúde, Andréia Schwanke, comenta que “é muito bom ver que a primeira paciente diagnosticada com a Covid-19 em nosso município está recuperada e em nenhum momento precisou de internação hospitalar. Isso nos deixa aliviado, pois ela apresenta um quadro estável de saúde e já pode retornar ao trabalho”.

“Ela passou os 17 dias da quarentena, sendo 14 dias após apresentar os primeiros sintomas, e mais três não apresentando mais nenhum sintoma, por isso já pode-se considerar recuperada. A paciente teve um quadro de melhora muito bom, pois em nenhum momento apresentou sintomas de complicação respiratória”, afirma a médica Rayane Margot Pizzi. Ela disse ainda que isso representa a primeira vitória do município diante o combate da Covid-19

Contudo é importante que as pessoas continuem praticando o isolamento social, e saiam de casa somente se necessário, conforme as medidas de proteção, e com o uso de máscara. Também é importante continuar com os cuidados com a higiene.

AIP - Prefeitura