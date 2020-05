Siga nossa página

Três Palmeiras - Município registra mais três casos de Coronavírus

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 07 Mai 2020 19:14 .

A Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta quinta-feira, 07, foi confirmado mais três casos de coronavírus no município de Três Palmeiras. Os pacientes de 24, 36 e 36 anos, apresentaram sintomas da doença, sendo que realizaram teste rápido apresentando resultados POSITIVOS para a Covid-19. Os três casos têm relação com os primeiros casos da doença no município.

O teste rápido é realizado após o sétimo dia de sintomas, sendo que leva os anticorpos em consideração. É uma ferramenta importante utilizada em pessoas que já tiveram contato com pessoas diagnosticas, e o resultado sai em 15 a 20 minutos.

Os pacientes, dois homens e uma mulher, estão em isolamento domiciliar juntamente com seus familiares. Os pacientes apresentam quadro estável de saúde não necessitando de internação hospitalar até o momento.

Assim, o município de Três Palmeiras conta com sete casos confirmados da doença, sendo que uma paciente já está recuperada, 4 casos foram descartados até o momento, 20 pessoas estão sendo monitoradas e 83 em isolamento preventivo.

A equipe de saúde reforça que é importante que as pessoas fiquem em casa, utilizem máscaras e reforcem os cuidados com à higiene. Quem apresentar sintomas gripais é importante que antes de se dirigir ao Ambulatório Municipal entre em contato pelo telefone (54) 9 8434-8182 para receber instruções preventivas.

Fonte:AIP