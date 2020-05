Siga nossa página

Novo Barreiro - Município registra 1° caso positivo de Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Sábado, 09 Mai 2020 00:49 .

Na tarde dessa sexta-feira, dia 08, o município de Novo Barreiro recebeu a confirmação do primeiro caso POSITIVO para Coronavírus.

A paciente apresentou sintomas compatíveis com a doença, onde após a realização do exame foi confirmado POSITIVO PARA CORONAVÍRUS. Ela está em isolamento domiciliar juntamente com seus familiares, apresenta quadro estável de saúde não necessitando de internação hospitalar até o momento.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta para que a população siga mantendo o isolamento social e os devidos cuidados na prevenção.

Quem tiver alguma dúvida referente a sintomas ou desejar mais informações, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo fone (55) 3757 1070 e (55) 3757 1060.

FONTE: AIP