Sarandi - Município recebe 500 testes rápido para diagnóstico do Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 11 Mai 2020 18:46 .

Para ampliar de forma ágil a detecção de pessoas com o novo coronavírus em Sarandi, o Poder Público Municipal recebeu, na semana passada, 500 testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19. É de extrema importância identificar as pessoas que possuem o vírus, pois assim é possível isolá-las de seus familiares e contatos, diminuindo a circulação do vírus.

Em os Secretários Municipais reconheceram a importância de seguir os protocolos do Ministério da Saúde e a orientação dos técnicos da Secretaria da Saúde e do Hospital Comunitário Sarandi para realizar a testagem, utilizando os testes nos casos possivelmente suspeitos de Covid-19, após análise de critérios clínicos médicos e averiguação da equipe do setor epidemiológico e da Secretaria Municipal de Saúde, coordenada pelo secretário Gilmar Picolo.

Os testes, que foram adquiridos de um fornecedor seguro e contam com o selo de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, custaram R$ 95,00 cada. Os recursos utilizados para executar a compra dos testes são oriundos do orçamento municipal.

Além desses testes já recebidos, mais 500 testes foram adquiridos com recursos provenientes do Poder Judiciário de Sarandi e serão entregues ao Poder Público assim que houver necessidade.

Decom - P.M.Sarandi