Municípios pertencentes à região da AMZOP farão testes para Covid-19 na UFSM/PM

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 12 Mai 2020 08:39 .

Na manhã desta segunda-feira (11), representantes da Associação dos Municípios da Zona de Produção (Amzop), Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), Universidade Federal de Santa Maria – Campus Palmeira das Missões, Consórcio de Saúde Intermunicipal (Consim) e Centro de Operações Emergenciais (COE), reuniram-se para viabilizar a realização dos testes para Covid-19 (Coronavírus) na região de abrangência da Amzop.

Até o momento, a quantidade de insumos comprados possibilita a realização de, aproximadamente, 1900 testes. De acordo com o professor, Daniel Graichen, já foram feitos cerca de 100 testes, e os 1900 kits restantes montados nos Laboratórios de Genética Evolutiva e Microbiologias também poderão ser disponibilizadas de maneira emergencial, aos municípios que entrarem na compra da segunda leva de insumos para a realização da cota de testes.

O diretor executivo do Consim, Vergílio Casani, enfatizou que dos 15 municípios que fazem parte do Consórcio de Saúde, 10 aderiram à compra da primeira parte do material. O objetivo é que as cidades pertencentes à região da Amzop entrem na segunda etapa, chegando assim a 52 municípios realizando testes na UFSM/PM.

O presidente da Amzop e prefeito de Constantina, Gerri Sawaris enfatizou que a parceria está firmada e que as devidas medidas para que se inclua a região da Amzop nas testagens para Covid-19, feitas na Universidade, serão tomadas o mais breve possível.

Segundo o diretor do campus da UFSM/PM, Rafael Lazzari, a intenção desde o início das testagens, realizadas em parceria com o município, é atender Palmeira das Missões e região. Por isso, o laboratório conta atualmente com cerca de 25 profissionais devidamente treinados que atuam diariamente na elaboração dos testes, entre docentes e técnico-administrativos em educação, alunos de graduação e pós-graduação, que já trabalhavam nos laboratórios, e egressos com experiência em biologia molecular e microbiologia.

Os procedimentos para verificar a existência ou inexistência de material viral na amostra do paciente levam em torno de um dia para serem concluídos. Os testes são validados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul Lacen/RS, atestando a qualidade e segurança do diagnóstico na região.

Participaram da reunião o prefeito e presidente da Famurs, Eduardo Freire, o diretor do campus da UFSM/PM Rafael Lazzari, o diretor executivo do Consim, Vergílio Casani, o Prof. Dr. da UFSM/PM Daniel Graichen, a enfermeira Priscila Rodrigues e o secretário de Saúde Paulo Fernandes – ambos representando o COE, além do presidente da Amzop e prefeito de Constantina, Gerri Sawaris e o prefeito de Pinhal, Edmilson Pedro Pelizari.

Fonte: Yasmin Mafalda