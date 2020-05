Siga nossa página

Liberato Salzano - Abertas as inscrições para o 8º Canta Liberato

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 12 Mai 2020 10:01 .

A Prefeitura Municipal de Liberato Salzano-RS, estará realizando o 8° Canta Liberato, com objetivo de estimular o desenvolvimento musical e cultural de Liberato Salzano e Região.

A edição desse ano será de forma online, devido a pandemia causada pelo Corona Vírus, assim, sendo necessário distanciamento social.

As informações como ficha de inscrição e autorização de imagem para participar do festival encontra-se no SITE.

Fonte: Gustavo Pertille - Assessor de Gabinete