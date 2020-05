Siga nossa página

Sarandi - Mais de 11.500 peças de uniformes novos estão sendo entregues aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 13 Mai 2020 12:32 .

Na manhã da quarta-feira, 13, por meio da Secretaria de Educação, iniciou-se a entrega dos uniformes escolares aos 2.336 alunos da Rede Municipal de Ensino. Neste ano o conjunto de uniforme é composto por um colete, um moletom aberto, uma camiseta manga curta, uma camisa manga longa e uma calça, totalizando 5 peças entregues para cada aluno.

Os uniformes entregues representam uma economia considerável para as famílias dos estudantes e atendem ao princípio constitucional da igualdade de condições para o acesso, permanência e sucesso na escola, contribuindo para reduzir a discriminação em função da renda, fazendo parte dos incentivos dispensados aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

O investimento realizado pelo município para a aquisição dos uniformes é de R$ 464.395,82 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais com oitenta e dois centavos). Desse valor R$ 231.792,22 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e dois reais, com vinte e dois centavos) é o montante destinado aos uniformes do ensino fundamental, R$ 112.003,40 (cento e doze mil e três reais, com quarenta centavos) é o investimento destinado à compra dos uniformes das creches e R$ 120.600,20 (cento e vinte mil e seiscentos reais, com vinte centavos) é o valor destinado para a aquisição dos uniformes da Pré-escola.

A entrega dos uniformes foi organizada pela equipe diretiva de cada uma das escolas e se estende até a sexta-feira, 15, estabelecendo horários conforme as turmas para a retirada, como uma maneira de evitar aglomerações, em virtude da atual pandemia do vírus Covid-19.

O Professor Paulo Kasper, Coordenador Geral da Educação, agradece às colaboradoras Tatiane Pelissari e Liane Samuel pelo competente trabalho no envolvimento burocrático, às direções e funcionários das escolas pela entrega em mãos para cada família. “Essa é mais uma forte ação do governo Cardozo/Glauber no que diz respeito ao ser humano, aos investimentos em educação e no social. Muito obrigado a todos”, registrou o professor Paulo Kasper.

Decom - P.M.Sarandi