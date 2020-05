Barra Funda - Compre no comércio local, valorize nosso município

Siga nossa página

Barra Funda - Compre no comércio local, valorize nosso município

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 14 Mai 2020 11:46 .

A Administração Municipal preocupada com a economia do município, lançou a campanha “Compre no comércio local, valorize nosso município”.

Ao comprar no Comércio Local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo impostos municipais e gerando mais investimentos em diversas áreas.

Somos cientes de que o momento ainda é de muito cuidado. Ainda não vencemos o Covid-19, mas com a reabertura do comércio em Barra Funda, aos poucos vamos reestabelecer a economia do nosso município.

Apoiando nossos comerciantes e empresários, você estará ajudando a economia da nossa cidade e, principalmente, a manutenção de empregos e renda.

Pedimos a cada um dos nossos munícipes, que tenha consciência que Barra Funda tem tudo, e que comprem no nosso comércio, ajudando no desenvolvimento econômico de nossa cidade e por sua vez, na melhoria de nossa qualidade de vida.

Agora mais do que nunca é o momento de nos unirmos, pensarmos em comunidade e valorizar o que é nosso, valorizar a nossa gente, pois juntos somos fortes e vamos enfrentar a crise do coronavírus.

Compre do comércio local e ajude a fazer nossa economia girar!

Fonte: Julie Tomazia - AIP