Trindade do Sul registra a primeira morte por Coronavírus

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 17 Mai 2020 14:41 .

Após a observância a todos os protocolos em caso de óbito de paciente Positivado para Covid-19, com pesar replicamos a Nota Publicada na noite de sábado (16/05) pelo Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen- HDP, onde confirma o falecimento da paciente de 70 anos, moradora do município de Trindade do Sul e que estava internada na UTI daquele Hospital.

Fonte: AIP