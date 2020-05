Siga nossa página

Rondinha - Administração Municipal juntamente com a EMATER-ASCAR/RS realizam importante projeto

Neste tempo de pandemia, reconhecendo a realidade que estamos vivenciando no mundo e também não diferente no município de Rondinha, a Administração pública municipal através da Secretaria municipal de Assistência Social e em parceria com a EMATER-ASCAR/RS, está realizando o projeto de Ajardinamento e Paisagismo “Jardins do Norte Gaúcho”, Paisagismo como instrumento de transformação social, bem estar e renda. O principal objetivo da ação visa à realização de atividades de motivação e ocupação das famílias e pessoas em período de isolamento social, além é claro de cuidar da saúde mental. Visando mostrar e comprovar, que mesmo em períodos difíceis é possível nos mantermos pró-ativos e termos uma mente sã.

O Projeto modelo inicial foi construído junto às dependências do CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, a partir de agora o projeto se estenderá para as famílias interessadas, sendo elas do interior, bairro ou cidade de Rondinha. As inscrições podem ser realizadas junto a Secretaria municipal de Assistência Social e também junto a Emater. Importante ressaltar que as vagas são limitadas, apenas 20 famílias nesta etapa inicial serão contempladas.

O Poder público municipal agradece a todos que colaboraram para a realização deste importante projeto.

Imagens de como era o espaço, etapas de construção e projeto finalizado. Também está disponível um vídeo para visualização.

