Sarandi - Assinado contrato para execução da segunda etapa de construção do viaduto Viaduto Edemir Castelli

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 21 Mai 2020 11:35 .

Foi definida, por meio do processo licitatório a empresa que vai executar a segunda etapa do viaduto Viaduto Edemir Castelli sob a ERS 404, na Vila Maria em Sarandi. A assinatura do contrato ocorreu na manhã da quinta, 21. Esta etapa do viaduto será executada pela empresa Construbras, sendo um investimento de R$ 646.359,51 (seiscentos e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) oriundos dos recursos próprios do município.

Sendo que: R$ 575.259,77 (quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), correspondem aos gastos com materiais e equipamentos utilizados na(s) obra(s) e, R$ 71.099,74 (setenta e um mil noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)), correspondem aos gastos com mão de obra utilizada na execução da(s) obra(s).

A Secretaria de Obras, coordenada pelo Secretário Oclides Barbiero e pelo diretor de obras, Zini, nos próximos dias vai executar as obras de aterro nas duas extremidades do viaduto para que, em seguida, a empresa Construbras execute as obras de asfaltamento na Rua Armínio da Silva e os muros de contenção do viaduto.

Cabe salientar, que tal obra irá integrar de forma segura a comunidade sarandiense, em especial às famílias residentes na Vila Maria, Bairro Vicentinos, Parque Ipiranga e Santa Catarina. Trata-se de uma das maiores obras de segurança e de desenvolvimento do município.

