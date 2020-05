Siga nossa página

Cotrisal lança Campanha “Por uma sociedade mais cooperativa”

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 21 Mai 2020 15:28 .

A Cotrisal lançou durante o mês de maio a campanha de comunicação: “Por uma Sociedade Mais Cooperativa”, que tem por objetivo sensibilizar e incentivar as pessoas para que tenham atitudes solidárias no seu dia a dia.

Cuidar da saúde, incentivar a economia local, valorizar o trabalho no campo, preservar o meio ambiente, ser generoso, entre outros pontos que tornam as relações mais cooperativas.

O presidente Walter Vontobel destaca que solidariedade é a base do cooperativismo. “A Cotrisal te convida a praticar esse valor tão importante, nós incentivamos as ações de cooperação dentro e fora da nossa instituição, pois acreditamos que momentos difíceis existem para unir as pessoas”, ressalta Vontobel ao pontuar que o momento pede empatia, “Temos que ver e compreender a realidade através dos olhos dos outros, e essa capacidade de se colocar no lugar do outro é o que precisamos exercitar agora e quem sabe, sempre”.

Recentemente, a Cotrisal fez a doação de 1 milhão de reais para 16 hospitais da região, auxiliando no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. Desta forma a cooperativa reforça que a colaboração é a chave para o enfrentamento dessa crise, criando uma agenda positiva e incentivando o engajamento de toda comunidade.

Lurdes Silvana de Lima

Jornalista DRT/RS 10.670

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.