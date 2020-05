Nova Boa Vista - Melhorias em Estradas do Município

Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Obras de Nova Boa Vista efetuou melhorias em diversos pontos do Município, como na estrada de Linha Mirim e Linha Gabriúva, na estrada de Linha Lageado Boa Vista até o travessão do “Gauchinho”, as Linhas Jhan e Linha Scheibe também foram patroladas.

A Linha Scheibe teve trecho da estrada alargada, patrolada, e as sarjetas foram aprofundadas para escoamento da água das chuvas.

Com o objetivo de garantir melhor trafegabilidade, a equipe da pasta está realizando o serviço preventivo de recuperação das estradas rurais. Os serviços se concentram em trechos mais críticos e são realizados para prevenir a deterioração das estradas durante os períodos de chuva.

A prefeitura tem feito constantemente manutenção de estradas rurais para dar mais mobilidade às famílias que dependem dessas estradas diariamente.

A Secretaria de Obras continuará realizando a manutenção nas demais estradas que necessitam de melhorias e adequações. Esse é um trabalho preventivo, que visa oferecer condições necessárias para que os moradores e produtores rurais do município possam transitar de forma segura.

O trabalho da Secretaria de Obras é constante, uma vez que também realiza a produção de rachão para as obras de pavimentação asfáltica, produz brita e executa serviços de terraplanagem rural e urbana, atua nas melhorias preventivas em estradas e demais solicitações da comunidade.

Para demandas e serviços, o telefone da Secretaria Municipal de Obras (54) 3360 3022 está à disposição da população.

Fonte: Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS