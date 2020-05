Siga nossa página

Carazinho - Acidente na BR 386 resulta em morte

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 24 Mai 2020 20:09 .

Na BR 386, Km 172, em Carazinho-RS, por volta das 18h20 de domingo, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, envolvendo o automóvel Corsa Wind, emplacado em Almirante Tamandaré do Sul-RS, e caminhonete Chevrolet S10, emplacada também em Almirante Tamandaré do Sul-RS.

Houve um óbito no local, uma senhora de 44 anos, motorista do Corsa. O motorista da S10, de 66 anos, e a passageira, de 52 anos, foram socorridos ao Hospital de Caridade de Carazinho-RS, ambos com lesões aparentemente leves.

A equipe da Unidade da PRF em Sarandi atende a ocorrência. Há interdição parcial da via, alternando um sentido de cada vez, para realização do trabalho da perícia.

Fonte:PRF

Foto: Redes Sociais/ Alvarenga