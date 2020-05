Siga nossa página

Nova Boa Vista - COVID-19 - Decreto Executivo Nº2.272/2020 Institui o Sistema de Distanciamento Controlado entre outras providências

Publicado por Joel De Brito em Terça, 26 Mai 2020 10:52 .

Leia na íntegra o Decreto Executivo de Nº 2.272/2020, do dia 21 de maio de 2020, que trata a respeito do Estado de Calamidade Pública no âmbito municipal, instarura o modelo de distanciamento social controlado, reforça a determinação do Decreto Estadual 55.240 que obriga o uso de máscara em qualquer ambiente, público ou privado, dentre outras determinações e disposições legais de importância significativa durante esta pandemia.

CLIQUE AQUI E LEIA--