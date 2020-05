Siga nossa página

Parceria entre Sicredi e Amzop viabiliza aquisição de aparelho para exames de Covid -19

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 27 Mai 2020 08:34 .

Ação vai beneficiar mais de 40 municípios da região

Os prefeitos da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) aprovaram, em assembleia geral extraordinária – através de videoconferência –, na última sexta-feira (22/05), a aquisição de um aparelho para a realização de testes do Covid-19.

O equipamento será adquirido via Amzop, com recursos doados pelas cooperativas de crédito – Sicredi Região da Produção RS/SC/MG, com sede em Sarandi, e Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, com sede em Rodeio Bonito –, e será disponibilizado em sistema de parceria ao Laboratório do Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Palmeira das Missões. O investimento na aquisição será de R$ 98 mil.

O presidente da Sicredi Região da Produção, Saul Rovadoscki, acredita que a força para a superação desta pandemia vem justamente de atitudes como esta, de união e cooperação entre entidades públicas e privadas. “Esta iniciativa poderá salvar centenas ou até milhares de vidas. Ficamos muito felizes em poder contribuir, de todas as formas que forem possíveis, com a nossa população, nesse momento tão difícil e desafiador para todos, enquanto sociedade. Estar ao lado da nossa comunidade é um dos nossos diferenciais como cooperativa, e nesse momento não poderia ser diferente. Temos que fazer a diferença”, destacou Rovadoscki.

Da mesma forma, a presidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, Angelita Marisa Cadoná frisa que é importante contribuir com iniciativas como esta, pois a aquisição deste equipamento impacta positivamente na prevenção e tratamento, em caso positivo do Covid-19. “Somos uma instituição cooperativa voltada à comunidade e, desta forma, vamos sempre defender as causas regionais. Assim, é possível contribuir para o bem-estar de todos e o desenvolvimento da região”, finaliza Angelita.

Os municípios também subsidiaram estudantes bolsistas para o campus da universidade ter condições de proporcionar o serviço. Conforme frisa o presidente da Amzop, prefeito de Constantina, Gerri Sawaris, com este novo aparelho, o Laboratório da UFSM atenderá a demanda de exames de coronavírus nos 43 municípios da associação, oferecendo mais agilidade no diagnóstico, facilitando também a tomada de decisão dos gestores, em caso de agravamento da pandemia”, justifica Sawaris.

O gestor também destaca a importância da parceria e da compreensão das entidades e empresas, neste caso do Sicredi, em favorecer a região com este recurso, em um momento em que todo o sistema de saúde pública passa por extremas dificuldades.

Além desta parceria, a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG já realizou, em abril, a destinação de R$ 430 mil do Fundo Social da Cooperativa para hospitais regionais e entidades de saúde de sua região de atuação, visando auxiliar no combate à pandemia.

Fonte: ASCOM Sicredi Região da Produção RS/SC/MG