JCI comemora mais uma conquista

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 28 Mai 2020 08:34 .

A JCI Sarandi que há 44 anos apresenta o programa na Rádio Sarandi, aos sábados, das 8 às 9 horas, no dia 23 de Maio de 2020, abriu espaço para saudar as pessoas que ajudaram e participaram nesta conquista.

Estiveram participando do programa, o Sr. Joao Carlos Chini, Vice-Presidente da Cotrisal e o Sr. Leonir Cardozo, Prefeito Municipal.

Para que os ouvintes e milhares de pessoas que assistem pelo facebook entendessem o porque da presença dos convidados, o Sr. João Carlos Chini, informou que estão sendo feitas várias reuniões com os engenheiros do Denit, em Passo Fundo, em especial o Engenheiro Adalberto, sobre as obras de infra estrutura que serão necessárias nas paralelas a serem construídas a partir do Posto da PRF no Bairro Beira Campo, devido aos grandes investimentos em logística que a Cotrisal fará naquele local.

Dentre os assuntos abordados no Gabinete do Prefeito, o Sr. Chini conversou com o Engenheiro Adalberto sobre a subida do Papagaio, e o mesmo disse que sabiam do problema e iriam tomar providências. Após foram feitas outras reuniões em Passo Fundo, na sede do Denit, onde participaram o Sr, Chini, o Prefeito e o Secretário de obras Jonka.

Para construção de uma via paralela no Beira Campo e o trevo de acesso aos silos e ao município de Nova Boa Vista. Nesta reunião o engenheiro Adalberto disse que no primeiro semestre de 2020 seriam executados os serviços, o que de fato foi realizado.

O Prefeito Cardozo frisou que esta luta é da Câmara Júnior. É natural quando a entidade cobra soluções, é de responsabilidade das autoridades constituídas do executivo e/ ou legislativo, ir em busca da solução. Toda a comunidade sabe da persistência da JCI, e que a cobrança era para o DENIT.

O Prefeito municipal fez a entrega, em nome do município de Sarandi e também da Cotrisal, de um oficio parabenizando a JCI pela iniciativa em prol do esforço em busca da solução deste problema na BR386.

Sobre a campanha que a JCI está fazendo para melhorar o trevo da Cotrisal, com a RS 404, Chini frisou que o viaduto e a ponte da integração serão muito importantes, e com a transferência da logística para o Beira Campo, irá diminuir o fluxo de caminhões no local. Comentou que tem pessoas que por não terem votado no Cardozo, no Leite ou no Bolsonaro, torcem contra, mas temos que torcer para que dê certo, pois estamos no mesmo barco.

O Prefeito Cardozo agradeceu o apoio do Sr. Valter e o Chini, que sempre deram apoio na execução destas obras, frisou que na quinta-feira foi assinado contrato com a Construbrás que fará as obras de acesso ao viaduto Edemir Castelli (in memorian) e na próxima semana segunda –feira, será assinado o contrato para início das obras da Ponte Olli Muller(in memorian).

No final, o Sr. Joaõ Carlos Chini, disse que em nome da Cotrisal e os dez mil associados e mais de 1400 colaboradores, agradecem de coração a JCI pela persistência desde 2009, na campanha. Nunca desistiram, pois água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Sempre fazendo o bem não importa a quem.

O Prefeito Cardozo agradeceu pela oportunidade e parabenizou mais uma vez a JCI, pelas ideias positivas.

O Programa da JCI teve apresentação de Luiz Fernando Giovanini, senador JCI, agraciado com a medalha Vitor Bouças. O Programa da JCI pode ser revisto no facebook na página da JCI.

EDITORIAL

A Câmara Júnior de Sarandi, hoje JCI, fundada em 22 de junho de 1974, está atuando em Sarandi há 45 anos. Na sua linda trajetória tem procurado através de seus membros nas diversas e diferentes épocas, cumprir a sua carta de princípios que diz: servir a humanidade é a melhor obra de uma vida, que os governos devem ser de leis mais do que de homens.O propósito primeiro é criar mudanças positivas na sociedade que está inserida. Ao longo dos 45 anos teve papel fundamental, atuando diretamente entre tantas realizações:

A- Fundação da associação sarandiense de proteção ao ambiente natural (asapan);

B- Criação da bandeira do município;

C- Criação do CDLl clube de diretores lojistas hoje ACISAR e do SPC;

D- Criação da Apae de Sarandi;

E- Organizou a primeira feira do livro de Sarandi;

F- Campanha construção da guarita no entroncamento das avenidas;

G- Campanha construção da capela mortuária;

H- Campanha para reabertura do frigorifico Sarandi;

I- Criação do natal luz de Sarandi;

J- Coordenação da campanha para aquisição do primeiro carro de combate a incêndio;

K- Participação na comissão pro abertura da UPF campus Sarandi;

L- Campanha no programa de rádio para melhorias no trevo da Br 386 acesso ao município de Barra Funda;

M- Campanha a manivela está superada queremos telefones automáticos;

N- No ano de 2009 através do programa de rádio, a JCI Sarandi iniciou uma campanha visando a duplicação de dois trechos na Br 386:

O- O primeiro – a subida da serrinha - que foi duplicado quando o Governo Federal reassumiu o controle da rodovia, tendo uma melhora significativa no trânsito neste local, diferente do que ocorria quando o trecho era pedagiado;

P- O segundo - a duplicação da subida do papagaio, ainda não foi feito, e causa a cada dia um gargalo muito grande no trânsito. Pedimos às autoridades federais, que tenham a mesma visão e providenciem a duplicação da subida do papagaio;

Q- Duplicação da subida do papagaio na Br 386, esperamos que o DENIT solucione este problema.

R- Uma campanha do programa da JCI Sarandi.

Sarandi, 11 de julho de 2015

Como o objetivo é criar mudanças positivas na comunidade hoje o programa da JCI estará conversando com as pessoas que participaram e ajudaram nesta conquista que vai beneficiar milhares de motoristas todos os dias, a duplicação da subida do papagaio que foi feita. Além da compreensão e do profissionalismo do engenheiro do DENIT, com sede em Passo Fundo, temos a participação do Sr. João Carlos Chini, vice presidente da Cotrisal e do Sr, Leonir Cardozo, Prefeito Municipal.

O objetivo da JCI sempre foi e sempre será, o de criar mudanças positivas na comunidade, valorizando as pessoas que fazem a diferença.

Bruna Romancini

Presidente JCI

Produção e apresentação do programa de rádio da jci

Alexandre Luiz Concatto

Cleomar Zafari Almeida

Luiz Fernando Giovanini

Sarandi,23 de maio de 2020

Fonte: Fernando Luis Concatto e Luiz Fernando Giovanini