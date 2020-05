Siga nossa página

Sarandi - À um passo da integração: assinada ordem de início das obras da Ponte da Integração Oli Müller

Em ato que aconteceu na tarde da quarta, 27, na Rua "B" do Bairro Vicentinos, foi assinada a ordem de início da obra denominada Ponte da Integração Oli Müller, que será executada pela empresa Zanco Construtora, vencedora do processo licitatório.

A ponte é uma das maiores obras de segurança da história de Sarandi, que vai ligar os bairros mais populosos ao centro da cidade, oferecendo segurança, condições de desenvolvimento e gerando consequentemente, a valorização dos imóveis.

Estiveram presentes no ato representantes do Executivo Municipal, Secretários Municipais, colaboradores da administração, moradores do bairro, representante da empresa contratada, e as filhas do homenageado Oli Müller, Vânia e Nanci.

A infraestrutura

A ponte será construída pela Construtora Zanco, de Santa Catarina, definida por meio do processo licitatório que aconteceu no dia 11 de maio. A Ponte da Integração Oli Müller será construída na Rua Luiz Laurindo Graciolli, sobre o Rio Caturetê e terá uma área total de 127,50m², 15 metros de comprimento e 8,5 metros de largura, duas pistas de rodagem e passeio para pedestres e ciclistas de 1, 5 metros, separado das pistas por um guarda-corpo de 1,1 metros de altura.

O custo do projeto ficou estabelecido em aproximadamente R$371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais) recursos oriundos dos cofres da administração municipal, e a empresa possui um prazo de 4 meses, a partir da Ordem de Início, para concluir a obra.

O nome da ponte é uma homenagem ao Senhor Oli Müller, empresário, esportista e um grande líder que se dedicou para oferecer o melhor à comunidade sarandiense.

