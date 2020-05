Siga nossa página

Sarandi - Secretaria da Saúde explica resultados diferentes para Covid-19 no Presídio Estadual de Sarandi

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 31 Mai 2020 15:38 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi informa que foram enviadas amostras dos 7 casos registrados no Presídio Estadual de Sarandi para o Laboratório Central do Estado.

O teste realizado pelo Lacen RT-PCR e os testes rápidos aplicados no município - que possuem aprovação da Anvisa - são usados em períodos diferentes, o RT-PCR detectam o vírus, e os testes rápidos detectam anticorpos.

O teste do Lacen detecta o vírus até o décimo dia (sendo realizado preferencialmente entre o 3°e 5° dias de sintomas) e os testes rápidos detectam anticorpos que indicam contato com o Covid-19 e resposta sorológica, esses crescem a partir do sétimo dia. Vale ressaltar que essa resposta sorolgica depende do sistema imunológico de cada pessoa.

Ou seja, os infectados no presídio já apresentam resposta sorológica com crescimento de anticorpos, que foram detectados por meio dos testes rápidos.

Desta forma, os testes realizado pelo Lacen não invalida o resultado dos testes rápidos aplicados no município, sendo realizado com o objetivo de definir o período de isolamento que esses pacientes deveriam ser mantidos, pois como todos encontravam-se sem sintomas da doença, caso apresentam-se RT-PCR positivo seriam mantidos em isolamento por 14 dias, com esse resultado negativos pode-se mantê-los em isolamento por 7 dias.

Confira na imagem abaixo o boletim atualizado do Covid-19 em Sarandi, com dados acrescentados neste domingo, dia 31.

Decom - P.M. Sarandi