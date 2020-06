Siga nossa página

Sarandi - Governo Municipal investe na troca da iluminação pública das 3 avenidas

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 01 Junho 2020 10:33 .

Com o objetivo de melhorar a qualidade da iluminação pública, contribuir com a segurança local e proporcionar economicidade na conta de iluminação pública do município, o Governo Municipal de Sarandi investiu na substituição de 422 lâmpadas de mercúrio das Avenidas de Sarandi, por lâmpadas de Led modelo LUMOS EVO, com potência de 150w, desenvolvidas para locais onde seja necessária uma iluminação de alto desempenho e durabilidade.

Foram investidos um montante de R$307.495,00, na compra de 500 unidades, por meio do Processo Licitatório nº 170/2019 e Pregão nº 111/2019 cujo valor unitário foi estabelecido em R$614,99, incluída a garantia de 5 anos.

Por esse motivo aconteceu, sexta-feira, 29 de maio, na Praça Farroupilha um ato que marcou o início da substituição das lâmpadas e que contou com a presença dos secretários do município, representantes do Poder Executivo, Vereadores e imprensa regional.

Cabe ressaltar, que a economia gerada pela nova iluminação será reinvestida na comunidade, por meio da ampliação da iluminação pública de Led, o que garantirá aos sarandienses uma cidade mais moderna, segura e uma iluminação mais econômica.

Fonte: Decom - P.M.Sarandi