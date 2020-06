Siga nossa página

Constantina - Caso de Covid-19 é mantido como positivo

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 01 Junho 2020 12:49 .

A Secretaria de Saúde e o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19 informam que houve um equívoco na divulgação do boletim do dia 31/05/2020. Os testes realizados pelo LACEN não invalidam o resultado dos testes rápidos aplicados. Desta forma, o caso é considerado POSITIVO. Conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde o paciente permanecerá em isolamento por um período de 7 a 14 dias.

Segundo o Diretor do Laboratório de Genética Evolutiva da UFSM-PM, Daniel Angelo Sganzerla Graichen, que realiza os testes PCR na região, essa divergência pode acontecer dependendo da fase em que os testes são feitos. “Quando o paciente testa positivo no teste rápido e negativo no PCR, quer dizer que ele teve contato com o vírus há algum tempo, e está em processo de recuperação. Isso acontece pois o PCR detecta o vírus ativo no organismo, e o teste rápido detecta anticorpos contra o vírus, que permanecem no corpo no processo de recuperação mesmo quando o paciente já está curado”, afirmou Daniel.

O formato do Boletim Diário também foi alterado, mostrando os números confirmados e descartados tanto através de PCR quanto de testes rápidos.