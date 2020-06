Sarandi - Área para construção e instalação do Complexo de Esportes Radicais de Sarandi deverá ser adquirida nos próximos dias

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 04 Junho 2020 09:33 .

Aconteceu na prefeitura, na manhã do dia 2 de junho, uma importante reunião com representantes das modalidades de esportes radicais do município de Sarandi, para discutirem a melhor possibilidade de aquisição de uma área de terras para sediar a futura construção de um complexo que permitirá a prática de várias modalidades de esportes radicais.

Após a reunião, em que os representantes das entidades reafirmaram a importância da compra do terreno e início das obras de construção deste centro, aconteceu uma visita em uma área de terra, sendo que, após a vistoria, por unanimidade, os representantes dos esportes radicais aprovaram e demonstraram empolgação com a área que é apropriada aos interesses de todos.

No referido local será projetado um amplo circuito esportivo, próximo à natureza, próximo a cidade de Sarandi, mas a uma distância que permite a prática esportiva sem causar incômodo à sociedade, uma vez que não há vizinhança nas redondezas.

A cidade de Sarandi possui inúmeras organizações voltadas a prática dos esportes radicais. Com essa atitude o Poder Público Municipal estará proporcionando a todos os apaixonados por essa modalidade esportiva um local adequado, bem como uma alternativa de lazer para toda população.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi