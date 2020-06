Siga nossa página

Barra Funda - Prefeitura realiza entrega de cestas básicas para famílias barrafundenses

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 05 Junho 2020 09:32 .

A Prefeitura de Barra Funda através das Secretarias de Educação e Assistência Social, realizou no último sábado, 30 de maio, a distribuição de 239 cestas básicas para todas as famílias inscritas e que preencheram os requisitos estabelecidos.

O benefício foi oferecido a todas as famílias residentes em Barra Funda, com alunos matriculados nas escolas do município ou com renda per capita de um salário.

Os kits distribuídos contêm arroz, achocolatado em pó, feijão, açúcar, café, farinha de milho, farinho de trigo, biscoito água e sal, biscoito maria, massa, óleo, margarina, doce de frutas, leite em pó, sal, sardinha, extrato de tomate e pão de forma, além de materiais de limpeza e de higiene pessoal.

As cestas foram entregues em cada residência, para evitar o deslocamento das pessoas e não gerar aglomeração, e principalmente com todos os cuidados em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Esta medida busca contribuir para que as famílias tenham mais condições de se manter em isolamento social e minimizar os efeitos da pandemia, garantindo uma alimentação de qualidade a população. Também, é uma forma de estimular a economia local já que os produtos foram comprados no comércio do nosso município.

A cesta básica foi custeada com recursos próprios da prefeitura e espera contribuir na alimentação dos beneficiados, pois o bem-estar da população é uma das principais preocupações do Governo Municipal.

