Sarandi - Secretaria de Saúde divulga nota oficial sobre aquisição de testes rápidos do COVID-19

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 08 Junho 2020 13:07 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi esclarece à população, que adquiriu dois lotes de testes rápidos da empresa Cleber Fernando De Conto & Cia Ltda, sendo que estes dois lotes distribuídos em dois empenhos: primeiro lote - empenho 3293/0 adquirindo 500 testes marca Kovalent, no valor de R$47.500,00, pagos no dia 19/05/2020, com recursos advindos do Poder Judiciário.

Já o segundo lote de 500 testes, marcas Kovalent, foi adquirido pelo empenho 3.501/7, no valor de R$47.500,00, o qual somente será solicitado quando findarem os testes que o município tem em estoque, os quais possuem validade entre agosto e outubro de 2020. Este segundo lote será pago com recursos vindos de economia da Câmara Municipal de Sarandi. Da mesma forma o Estado do Rio Grande do Sul, enviou ao Município 560 testes rápidos, com validade até 2021.

Assim, o município recebeu preliminarmente 1060 testes rápidos (560 enviados pelo Estado e 500 adquiridos pelo Município) e destes já foram utilizados 190. Assim, o município possui em estoque aproximadamente 870 testes rápidos, além dos que foram e serão feitos pelo LACEN (RT-PCR), conforme protocolo estabelecido pela Secretaria Estadual e Municipal de Sáude.

Salientamos, que o segundo lote adquirido pela SMS, somente não foi entregue e pago, haja vista existir um estoque no município de 870 e assim que reduzir essa quantidade, será solicitada a nova entrega. Tal medida é por cautela, posto que, a validade dos mesmos é curta considerando a quantidade.

Por fim, frente as especulações existentes na comunidade sarandiense, esclarecemos que a Secretaria Municipal de Saúde não poupará testagem, sendo que será realizada em todos pacientes que estiverem atendendo o protocolo de testagem.

Quanto aos profissionais da saúde, informamos que estão sendo e serão sempre testados, na forma dos protocolos existentes e serão prioridade na testagem para evitar que haja propagação do COVID-19.

Decom: P.M. Sarandi