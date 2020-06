Siga nossa página

Sarandi - Praça da Cidadania Arduíno Saretto: a maior obra de inclusão social da história de Sarandi

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 09 Junho 2020 09:58

Na manhã de segunda-feira, dia 08, algumas autoridades de Sarandi, visitaram a Praça da Cidadania Arduino Saretto, a maior praça da história de Sarandi e o maior complexo de lazer e de inclusão social construído pelo município.

A obra está sendo executada pela empresa Engearte, do empresário Paulo Saccardo, e se encontra em fase de conclusão. A praça irá conter duas quadras de esporte, academia, playground, espaço para estudo, orações e meditação.

Trata-se de uma obra que vai proporcionar aos bairros mais populosos do município um espaço de lazer para as crianças e comunidade, que fará grande diferença para o futuro e formação dos que vão utilizar esse espaço para suas brincadeiras e convivência, garantindo lhes melhores condições de desenvolvimento.

A área é de aproximadamente 12.000m², que contará com 2.352m² de pavimentação em paver, campo de grama sintética de 375m² cercado com alambrado. A Praça da Cidadania também contará com um circuito de ciclismo infantil de 90m de comprimento, playground, uma Academia da Terceira Idade (ATI), espaço de estudo, espaço religioso com púlpito ao ar livre, mobiliário urbano (bancos, lixeiras e mesas).

A Praça da Cidadania é um sonho antigo, idealizado lá no ano de 2009, ano em que foi adquirida a área em que hoje está sendo construída esse belíssimo complexo de convivência.

Em seguida, será pavimentada a Avenida Integração que encurtou as distâncias entre os bairros. Assim que for vencida essa pandemia muitas serão as pessoas que utilizarão esse espaço para seus momentos de lazer.

