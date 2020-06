Siga nossa página

Liberato Salzano - 8° Canta Liberato – Edição Especial OnLine

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 12 Junho 2020 09:36 .

Devido a pandemia causada pelo Coronavírus, onde não é possível haver aglomeração de pessoas, a oitava edição do Canta Liberato, nos moldes normais, foi cancelada. Porém, reafirmando o compromisso com a cultura e numa forma de levar a arte para comunidade salzanense, regional e até nacional, acontecerá uma edição especial online do festival, no dia 20 de junho. As inscrições se encerraram no dia 29 de maio de 2020, às 17h. Foram 207 inscrições, de vários estados do Brasil, as quais enriquecem nosso festival. Agradecemos o interesse de todos os artistas.



Em virtude do grande número de inscrições com músicas autorais (inéditas), criamos uma categoria específica, para o mesmo estilo musical. Sendo assim, fica retificado o Regulamento, com novas premiações.



Para mais informações, atualização e retificação do regulamento você pode acessar o site da Prefeitura Municipal de Liberato Salzano: www.liberatosalzano.rs.gov.br

Logo abaixo você pode conferir o resultado da triagem com a lista dos finalistas:

CATEGORIA MUNICIPAL ADULTO

Nilson Cardozo – Liberato Salzano – RS

Natana Riboli – Liberato Salzano - RS

Emerson e Evandro – Liberato Salzano – RS

Elimar Modesti – Liberato Salzano - RS

Mateus dos Santos Ribeiro – Liberato Salzano - RS

CATEGORIA MUNICIPAL KIDS

Nathalia Pizzi – Liberato Salzano – RS

Raíssa Maestro Schneider – Liberato Salzano – RS

Gustavo Puton – Liberato Salzano - RS

CATEGORIA COMPOSIÇÃO

Diorgem Junior - Governador Valadares - MG

Bilora - Contagem - MG

Dimas Deptulski - Colatina - ES

Danilo Santos -Três Pontas - MG

CATEGORIA NACIONAL KIDS

Anita Dutra – Porto Alegre - RS

Maitê Martins – Rio de Janeiro - RJ

Kawan Pedro – Itapejara do Oeste - PR

Henrique e Murilo – Espumoso e Selbach - RS

João Micuim – Campo Bom - RS

Milena Reinaldo – Herval Velho - SC

Vitor Henriques – Sapucaia do Sul - RS

Vitória Reck – Porto Alegre - RS

Lara e Mikaelly – Constantina e Sarandi - RS

Tayla Camara – Novo Hamburgo - RS

CATEGORIA NACIONAL ADULTO

Maicon Balbino – Campo Grande MS

Keyla Lima e Rafael – Francisco Beltrão PR

Léo e Daniel – Tapera RS

Manas Black – Joaçaba SC

Ricardo Moisés – São José do Rio Preto SP

Tom e Mi – Herval Velho SC

Veri e Julia – Victor Graef RS

Aline e Arlei – Soledade e Tapera RS

Samuel e Andria – Toledo PR

Paulo Junior e Jonas – Medianeira PR

Dionei e Cristiano – Constantina RS

Luiz e Maviel – Herval Velho SC

Patrick e Davi – Passo Fundo RS

Trio Aliança – Vitorino PR

Dieison e Dinis – São Luis Gonzaga RS

Renan Hansen – Chapecó SC

Edenilson Alves – Cruz Machado PR

Graciela Thais – Sarandi RS

André di Barros – Araucária PR

Cris Vander – Passo Fundo RS

Fonte: Cristina Ferreira de Lima - AIP