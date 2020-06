Siga nossa página

Sarandi – Município registra 1º óbito por Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 12 Junho 2020 15:30 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi, informa que nesta sexta-feira, dia 12, registrou o 1º óbito por Covid-19 (Coronavírus) no município.

A paciente, uma mulher de 86 anos, estava internada no Hospital Comunitário Sarandi desde o dia 08 de junho com suspeita de ter contraído o Covid-19, suspeita que foi positivada com o resultado do exame feito pelo LACEN.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, a paciente sofria de comorbidades e estava acamada em cada, já há alguns anos.

Confira abaixo os dados do Covid-19 atualizados em Sarandi.

