Siga nossa página

Palmeira das Missões - Secretaria de Saúde confirma o segundo óbito por Covid-19 no município

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 14 Junho 2020 12:04 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões, através do Centro de Operações Emergenciais (COE), informa a ocorrência do segundo óbito por Covid-19 no município, na noite deste sábado (13/6).

Trata-se de uma mulher, de 59 anos, sem registro de comorbidades. A paciente apresentou sintomas gripais no dia 06 de maio, com diagnóstico por RT-PCR em 13 de maio. Devido ao quadro clínico, foi internada no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e transferida para a UTI do Hospital de Clínicas de Passo Fundo no dia 18 de maio, onde permanecia até a data do óbito.

A Prefeitura de Palmeira das Missões lamenta o ocorrido, se solidariza com os familiares e ressalta que a população deve intensificar as medidas de prevenção e isolamento social.

Neste domingo, 14 de junho, o município apresenta o total de 86 casos confirmados, sendo 60 destes recuperados e 24 casos (isolados/ativos) e 02 óbitos.⠀

Yasmin Mafalda

Assessora de Imprensa

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões/RS