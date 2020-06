Palmeira das Missões - Secretaria de Saúde confirma o quarto óbito por Covid-19 no município

Publicado por Joel De Brito em Terça, 16 Junho 2020 11:53 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões, através do Centro de Operações Emergenciais (COE), informa a ocorrência do quarto óbito por Covid-19 no município, nesta segunda-feira (15/6).

Trata-se de um homem, de 83 anos, com histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. O paciente teve inicio dos sintomas no dia 29 de maio, foi atendido no Centro de Triagem em 12 de junho e encaminhado ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. Devido ao quadro clínico, foi transferido para UTI do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo no dia 13 de junho, onde permanecia até a data do óbito. Os contactantes estão sendo acompanhados pela vigilância em saúde.