Sarandi - Sarandi avança: mais de 5 milhões serão investidos em pavimentação asfáltica

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 17 Junho 2020 09:48 .

Por meio do Programa Avançar Cidades 21 trechos receberão pavimentação asfáltica

Com o propósito de viabilizar a execução de importantes e necessárias obras de infraestrutura urbana, na maior parte destinadas ao asfaltamento de ruas que ainda não estão asfaltadas, foi assinado, na terça, 16 de junho, em ato que aconteceu na Praça da Cidadania Arduino Saretto, a Ordem de Início para a execução das obras de pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização das vias urbanas do município de Sarandi, por meio do Programa Avançar Cidades.

O ato contou com a presença dos líderes do executivo sarandiense, alguns vereadores, secretários municipais, representante da empresa vencedora do processo licitatório para execução da obra, além de colaboradores da administração pública.

No total investidos R$5.563.368,85 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais com oitenta e cinco centavos), sendo que desse valor, R$280.663,72 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e três reais com setenta e dois centavos) correspondem à contrapartida oriunda dos cofres do Governo Municipal.

No total serão contemplados 21 trechos, sendo que 19 trechos são de asfalto novo (local onde não há pavimentação) e 2 trechos são recapeamento, somando uma área de aproximadamente 63 mil m².

A empresa Construbrás, encarregada de executar a obra foi contratada por meio do processo licitatório nº 044/2020, concorrência pública nº 001/2020 e terá um prazo de 12 meses para executar o asfaltamento.

Confira a lista de ruas a seguir:

1 - Rua Arlindo Pilonetto (trecho entre a Rua Pasqual Cortese e a Rua Euclides Martins). Área: 2.766,10m². (BAIRRO IPIRANGA);

2 - Rua Leonita Pazini Freddo (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Albino Mattei). Área: 3.002,94m². (BAIRRO IPIRANGA);

3 - Rua Luiz Laurindo Graciolli (trecho entre a Rua Pietro Cescon e a Rua Santa Colussi). Área: 710,40m². (VILA MARIA);

4 - Rua Pietro Cescon (trecho entre a Rua Santa Colussi e o final da Rua Pietro Cescon). Área: 3.553,00m². (VILA MARIA);

5 - Rua 1 (Rua Albinor B. Bordão) (trecho entre a Rua Sem Denominação e a Rua 2 (Rua Virícimo L. Poncio). Área: 1.806,00m². (BAIRRO VICENTINOS);

6 - Rua 2 (Rua Virícimo L. Poncio) (trecho entre a Rua G e a Rua F). Área: 2.898,00m². (BAIRRO VICENTINOS);

7 - Rua G (trecho entre a Rua Pe. Augusto Bataion e a Rua 2 (Rua Virícimo L. Poncio). Área: 638,00m². (BAIRRO VICENTINOS);

8 - Rua Sem Denominação (trecho entre a Rua Victor Davóglio e o final da Rua Sem Denominação). Área: 1.638,00m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

9 - Rua Vitor Davóglio (trecho entre a Av. Expedicionário e o final da Rua Vitor Davóglio). Área: 1.373,60m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

10 - Rua João Mattei (trecho entre a Rua José Dall’Óglio e a Rua Luiz Fornari). Área: 964,80m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

11 - Rua José Dall’Óglio (trecho entre a Rua João Piccini e a Rua José Francisco Biavatti). Área: 3.181,20m². (BAIRRO UNIVERSITÁRIO);

12 - Rua João Clemente Petry (trecho entre a BR 386 e o final da Rua João Clemente Petry). Área: 1.486,50m². (BAIRRO BEIRA CAMPO);

13 - Rua Fredolino Vogt (trecho entre a Rua Arlindo Pilonetto e a Rua Albino Mattei). Área: 1.568,00m². (PARQUE IPIRANGA);

14 - Rua Santa Romana (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Arlindo Pilonetto). Área: 1.728,00m² (PARQUE IPIRANGA);

15 - Rua Santa Rosa de Lima (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Albino Mattei). Área: 2.688,00m². (PARQUE IPIRANGA);

16 - Rua Adriano Oltramari (trecho entre a Rua Albino Mattei e a Rua Santa Terezinha). Área: 3.290,00m². (PARQUE IPIRANGA);

17 - Rua José Nativo Streit (trecho entre a Rua Marcos Novello e a Rua Albino Mattei). Área: 6.464,80m². (BAIRRO INTEGRAÇÃO);

18 - Rua Pe Augusto Bataion (trecho entre a Rua G e a Rua Viana da Silva). Área: 459,20m². (BAIRRO VICENTINOS);

19 - Rua Coraldino Machado (trecho entre a Rua Pe Pedro Rigo e o final da Rua Coraldino Machado). Área: 1.235,28m². (BAIRRO VICENTINOS);

20 - Av. Sete de Setembro (recapeamento) - (trecho entre a Rua Tiradentes e a Rua Miguel Ortolan). Área: 14.032,66m². (BAIRRO CENTRO);

21 - Av. Expedicionário (recapeamento) - (trecho entre a Rua Otávio Ribeiro e a ERS-404). Área: 7.345,85m². (BAIRRO CENTRO).

