Constantina - Bebê de um ano está recuperado da COVID-19

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 17 Junho 2020 10:44 .

Na manhã desta quarta-feira, dia 17, o prefeito de Constantina Gerri Sawaris concedeu uma entrevista a Rádio Máxima FM de Ronda Alta e confirmou a informação que entre os contaminados com o coronavírus no município, está um bebê de 1 ano de idade que após sintomas testou positivo para Covid-19 e precisou de internação hospitalar. A criança após alguns dias internada recebeu alta e está em casa onde já se recuperou da doença e passa bem.

O prefeito alerta que como em várias outras partes do mundo, todas as faixas etarias foram vítimas da doença, na região não é diferente, todos estão vulneráveis ao vírus independentemente da idade como o caso do bebê no município que com apenas 1 anos de idade contraiu a doença, além de vários jovens também estarem entre as vítimas que contraíram o novo coronavírus.

Essa informação acende um alerta para que todos os cuidados sejam redobrados neste momento em que a região registra um aumento significante nos casos da doença.

Constantina registra 31 pessoas que já pegaram o vírus, sendo desses 31 pacientes confirmados, 23 estão em isolamento domiciliar, 02 hospitalizados e 06 recuperados.