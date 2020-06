Rondinha - Município lançou VII Edição do Concurso Cultural Paisagens da Minha Terra

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 18 Junho 2020 10:09 .

Podem ser inscritas fotografias coletadas apenas por amadores locais e registradas em qualquer época do ano expressando imagens captadas evidenciando as belezas e peculiaridades das paisagens e cenários rondinhenses não podendo conter imagens de pessoas. As fotografias também não podem ser alteradas por recursos tecnológicos para melhorias e/ou alterações, também não serão aceitas cópias, respeitando a legislação de direitos autorais.

As fotos deverão ser entregues em arquivo JPG, através de pen drive ou enviadas para o e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e cada inscrito pode participar com até duas fotografias podendo ser premiado uma única vez.

As fichas para inscrições estão à disposição dos interessados na SMEC podendo ser solicitadas também por e-mail (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ), com prazo máximo de entrega até o dia 30.09.2020.

Serão selecionadas 24 fotografias para publicação no Calendário Municipal de 2021, com premiação em dinheiro para as primeiras 12 fotografias selecionadas conforme regulamento.

As imagens inscritas serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela SMEC formado por profissionais convidados. A promoção é da Administração Municipal através da Secretaria de Educação e Cultura.

Fonte: AIP Rondinha/RS