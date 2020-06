Siga nossa página

Rondinha - Oficina de teatro lança série inédita

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 19 Junho 2020 08:29 .

Com objetivo de prestigiar e incentivar os talentos locais o município lançou um projeto inédito denominado ´´Rádio Série´´ o qual consiste na produção de peças dramatúrgicas, divididas por episódios envolvendo os alunos do Oficina Municipal de Teatro.

As gravações de áudio com arranjos em vídeo ocorrerão sob a forma on line e sem aglomerações de pessoas em função da pandemia enfrentada neste momento.

Os episódios irão “ao ar” semanalmente e serão disponibilizados pelas plataformas digitais e páginas oficiais do município. O projeto tem a idealização e coordenação do artista rondinhense Tito Grando em parceria com a SMEC.

Fonte: AIP Rondinha/RS