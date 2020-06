Rondinha - Brigada Militar e fiscais interditam bar no interior do município

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 21 Junho 2020 06:50 .

Na tarde deste sábado, dia 20, fiscais da prefeitura de Rondinha, juntamente com a Brigada Militar efetuaram o fechamento de um bar na linha São Valetin, interior do município. No local havia aglomeração de pessoas, as quais estavam jogando bochas e bebendo no local.

Com a chegada dos fiscais e da Brigada Militar muitos frequentadores abandonaram os carros e saíram correndo para as lavouras nas proximidades do local. O local foi interditado e o município tomara as devidas providências.

Em Rondinha ainda um posto de combustível também foi autuado por haver aglomerações de pessoas.

As fiscalizações serão efetuadas rotineiramente para evitar a aglomeração de pessoas tendo em vista que o município possuí um decreto o qual deverá ser cumprido.

Fonte: Máxima FM