Sarandi - Brigada Militar realiza ações para desfazer grupos de pessoas no centro da cidade

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 21 Junho 2020 10:56 .

Em Sarandi, após a publicação que incluiu o município na Bandeira Vermelha de Distanciamento Social, a grande movimentação no centro fez com que fosse necessária a ação da Brigada Militar para desfazer vários grupos de pessoas em diversos pontos no centro. O uso de máscara, parecia desnecessário para muitos, como se nada estivesse acontecendo. Alguns grupos ao avistar a polícia, rapidamente entravam em seus carros. Uns saíam e outros ficavam.

Em um grupo da Associação Comercial, empresários falam da indignação de isso estar sendo permitido.

“Sinto-me envergonhada, sem argumentos, de mãos amarradas em ver a falta de respeito, da falta responsabilidade dos "grupinhos" que estão agora em toda a Avenida Expedicionário”, desabafou uma empresária, cobrando mais ação das autoridades e dizendo que os empresários estão fazendo de tudo para seguir as restrições e poder manter as empresas abertas, atendendo, gerando emprego e movimentando a economia.

Municípios que compõem a região (26): Barra Funda, Boa Vista das Missões, Braga, Cerro Grande, Chapada, Constantina, Coronel Bicaco, Dois Irmãos das Missões, Engenho Velho, Gramado dos Loureiros, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Miraguaí, Nova Boa Vista, Novo Barreiro, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Redentora, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Três Palmeiras e Trindade do Sul.

Municípios têm até 24 horas para apresentar recurso. Na segunda-feira, governo deve fazer nova análise e divulgar as bandeiras definitivas.

Ivandro Nólio/Jornalismo - Folha da Produção