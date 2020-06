Siga nossa página

Sarandi - Nota do Governo Municipal sobre a Bandeira Vermelha

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 21 Junho 2020 13:17 .

NOTA PÚBLICA MUNICIPAL

A Administração Municipal de Sarandi, comunica a Comunidade Sarandiense, que em razão de integrarmos a Região R20 na questão COVID-19 no Estado do Rio Grande do Sul e, sendo que esta, passou a integrar a bandeira vermelha, para efeito do funcionamento das atividades econômicas, informamos que encaminhamos recurso administrativo coletivo à AMZOP, bem como recurso administrativo próprio junto ao Governo Estadual, tendo em vista que não concordamos com as restrições apontados, visto que:

- O Município na última semana, teve apenas 04 novos casos registrados;

- O Município, na última semana, não possuiu nenhuma internação clínica e hospitalar e em leitos de UTI;

- O Município, na última semana, não registrou nenhum óbito;

- O Município possui um índice de 77,77% na recuperação dos pacientes apresentados, sendo que os demais pacientes estão em ótimo estado clínico e com perspectiva de recuperação de 100%.

Diante dos fatos apresentados, entendemos que os cuidados devem ser mantidos, todavia as restrições impostas pela Bandeira Vermelha acabarão por causar maiores prejuízos a vida das pessoas, bem como as atividades econômicas.

Procuradoria Jurídica – Governo Municipal de Sarandi