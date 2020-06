Siga nossa página

Passo Fundo - Seis novas vitórias contra a covid-19

Ao celebrar uma vitória, compartilhamos a importância deste momento com aqueles que participaram e auxiliaram na superação de cada desafio. No Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo seis novas vitórias contra a covid-19 foram comemoradas na tarde deste sábado com muita alegria, palmas e união.

Histórias de diferentes cidades, profissões e idades se uniram para vencer cada batalha contra a doença e hoje estão interligadas por esta conquista. Durante a despedida daqueles que receberam alta do HC neste sábado, uma mensagem escrita por uma paciente especialmente para o momento emocionou a equipe e agradeceu a todos pela dedicação e carinho. “Eu sou agradecida a vocês e não sei neste instante retribuir tanto carinho, mas é claro que encontrarei uma maneira de fazê-lo: Estou à sua disposição para quando precisar e a qualquer momento e qualquer hora.” disse a paciente aos profissionais de saúde.

Quem ainda aguarda o momento de retornar para casa, acompanha as comemorações do corredor da alegria com ansiedade e felicidade pela recuperação dos demais. Entre os motivos para comemorar, também estava o aniversário de uma paciente que continuará em tratamento. Internada há 4 dias, dois deles na Unidade de Terapia Intensiva, ela foi surpreendida com balões, bolo e as felicitações da equipe para comemorar a chegada de seus 58 anos neste sábado (20/06). “Uma surpresa, muito linda e muito amada, nunca tive uma surpresa assim!” contou a aniversariante.

Perfil dos pacientes que receberam alta neste sábado (20):

- Homem, 62 anos, 11 dias de internação, com comorbidades, residente em Ronda Alta;

- Homem, 60 anos, 15 dias de internação, com comorbidades, residente em Passo Fundo;

- Mulher, 52 anos, 9 dias de internação, sem comorbidades, residente em Sertão;

- Mulher, 39 anos, 4 dias de internação, com comorbidades, residente em Passo Fundo;

- Mulher, 41 anos, 11 dias de internação, com comorbidades, residente em Constantina;

- Mulher, 74 anos, 15 dias de internação, com comorbidades, residente em Passo Fundo;

