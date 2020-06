Siga nossa página

Região de Palmeira das Missões voltará para a bandeira laranja

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 22 Junho 2020 17:32 .

Após apresentar recurso ao gabinete de crise, a região de Palmeira das Missões saiu da bandeira vermelha no plano de distanciamento controlado do governo do Estado.

Nesta semana, a área, que abrange 52 municípios, ficará em bandeira laranja. As regiões de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Capão da Canoa permanecerão em bandeira vermelha.

A explicação sobre o novo cálculo e a mudança de bandeira serão detalhadas pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo, nesta segunda-feira.

O anúncio estava previsto para as 14h, mas a reunião do gabinete de crise que avaliou 30 recursos das regiões em bandeira vermelha começou pela manhã e se estendeu durante a tarde.