Rondinha - Novena de Nossa Senhora da Saúde

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 23 Junho 2020 08:24 .

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, juntamente com a Comunidade do Santuário Nossa Senhora da Saúde da Linha Tunas Rondinha estão realizando a Novena preparatória à 35ª Romaria Arquidiocesana de Nossa Senhora da Saúde. A romaria apresenta neste ano como tema “Maria, a serva do Senhor” e como lema “Na escola de Maria aprendemos servir aos pobres e migrantes.

No dia 21 de junho foi realizado o 2º dia da novena que teve como tema “Maria, mãe dos Migrantes” tendo como celebrante o Padre Moacir Calza, liturgia equipe do Banco SICREDI de Rondinha e cantos Rádio Máxima FM de Ronda Alta.

Devido a pandemia do COVID-19 as celebrações estão sendo realizadas com público reduzido e com transmissão dos meios de comunicação social, na página da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de .Rondinha no facebook .A terceira noite da novena será dia 21 de julho de 2020.

Fonte: Fernando Luis Concatto - PASCOM