Sarandi - Governo Municipal entrega de forma simbólica a 1ª parte da britagem do interior

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 23 Junho 2020 09:41 .

No ano de 2020 o município de Sarandi completa os seus 81 anos de emancipação administrativa. Para comemorar essa data festiva, como parte da programação da Semana do Município, aconteceu, na segunda-feira, 22 de junho, no distrito Barreirinho, a entrega simbólica da 1ª etapa da britagem no interior do município, que contou com a presença de representantes do poder executivo, moradores locais, secretariado e colaboradores do Poder Público Municipal.

Mais de 15 mil toneladas de pedra britada mista, insumo composto de pó de pedra e pedrisco foram aplicados nas estradas de todas as comunidades do Distrito Barreirinho.

No total, foram investidos aproximadamente R$1.000.000,00 na britagem das estradas do interior, considerando os valores de mercado para aplicação dos materiais, sendo que o transporte e aplicação do material nas estradas estão efetuados com máquinas da Secretaria de Obras.

Fonte: Decom - P.M.Sarandi