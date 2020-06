Siga nossa página

Cotrisal amplia investimentos em Sarandi

Cooperativa contribui com crescimento do município que chega aos 81 anos

A Cotrisal vem crescendo para agregar valor às atividades dos mais de 10 mil associados e promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio nos 28 municípios onde atua. Nos últimos anos, a cooperativa consolida um ritmo de crescimento acelerado, ampliando sua área de atuação e diversificando os negócios, tudo isso sem perder o espírito cooperativista e a participação dos associados, seja na produção de grãos e leite, na aquisição de insumos, movimentando uma grande rede de varejo e na entrega da produção.

Com a passagem do aniversário de 81 anos de Sarandi, que acontece no dia 27 de junho, a Cotrisal destaca os investimentos realizados no município:

- Em 2019 foi finalizado um grande investimento na Unidade de Beneficiamento de Sementes, UBS, localizada no Complexo Beira Campo. Foram construídos 9.150 m² em pavilhões, compreendendo mais 4 moegas, 20 silos, além de equipamentos para movimentação e interligação entre os pavilhões onde são produzidas sementes de soja, trigo e aveia de alta qualidade.

-Em andamento, estão as obras de construção da nova Loja Lar & Construção na Avenida Sete de Setembro, com mais de 2.500 m². A nova estrutura ampliará o mix de produtos, um ambiente planejado para atender os associados e clientes com segurança e conforto.

- Outro grande investimento está tomando forma às margens da BR 386, proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal. Uma área de 6 mil m² está sendo preparada para abrigar as futuras instalações do TRR Cotrisal e o Centro Logístico, que servirá de estacionamento para a frota da cooperativa.

A Cotrisal investe em Sarandi por que foi a cidade onde iniciou a história da cooperativa. “Sarandi é uma cidade polo, com posição geográfica estratégica, com uma população acolhedora, terra fértil de muitos empreendedores. Acreditamos neste povo guerreiro e sempre estaremos contribuindo com o progresso do município”, destaca o presidente Walter Vontobel, ao ressaltar que o que embasa a realização desses investimentos todos é a confiança no município, “O potencial produtivo de Sarandi nos impulsiona para realizarmos os investimentos e modernizações. Uma grande cadeia produtiva se forma, com a geração de empregos diretos e indiretos, renda e impostos que impulsionam o crescimento do município”.

Para a Cotrisal, investir em meio a um cenário bastante turbulento, com reflexos em todos os segmentos, é um ato de coragem, mas o propósito da cooperativa é justamente esse, estar ao lado do associado em todos os momentos, com muita seriedade, solidez e transparência, com gestão eficiente e profissionalismo, produzindo sucesso ao maior número de pessoas.