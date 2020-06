Siga nossa página

Sarandi - De 2017 a 2020, 191.008,56m² de pavimentação asfáltica foram entregues à comunidade

Uma das principais preocupações do Governo Municipal de Sarandi é a melhora contínua da infraestrutura do município, seja no perímetro urbano ou no interior.

Por esse motivo, na segunda-feira, 22 de junho, em programação comemorativa alusiva aos 81 anos de emancipação político-administrativa do município de Sarandi, aconteceu um ato simbólico de entrega dos asfaltamentos já executados de 2017 a 2020.

O ato, que aconteceu na Rua Bandeirantes, foi transmitido pelo Facebook da Prefeitura de Sarandi, proporcionando que a comunidade acompanhasse de sua residência esse momento comemorativo.

Desde o ano de 2017 foram 191.008,56m² de pavimentação asfáltica entregue à comunidade, totalizando um investimento de R$8.626.747,23 que está proporcionando à comunidade sarandiense melhores condições de trânsito e, também, melhorando ainda mais as condições de locomoção das pessoas que utilizam as ruas para os seus deslocamentos diários.

Segue os dados dos trechos já executados:

RELATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ADM 2017/2020

2017

BADESUL (EM EXECUÇÃO):

- Rua Pietro Cescon (trecho entre a Av. Expedicionário e a Rua João Tesser). Área: 8.337,70m².

R$ 406.675,29;

- Av. Duque de Caxias – Segmento 1 (trecho entre a Rua Cosme Favretto e a Rua Tiradentes). Área: 2.638,60m². R$ 86.520,36;

- Av. Duque de Caxias – Segmento 2 (trecho entre a Rua Miguel Ortolan e a Rua João Tesser). Área: 3.051,00m². R$ 111.770,40;

- Rua Bortolo de Marco (trecho entre a Rua Paulo Dall’Óglio e a Rua Miguel Ortolan). Área: 2.940,00m². R$ 182.066,95;

- Rua Armínio da Silva (trecho entre a Av. Expedicionário e a Rua João Tesser). Área: 7.789,50m². R$ 282.417,44;

- Rua Senador Alberto Pasqualini (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Av. Expedicionário). Área: 10.893,25m². R$ 543.591,40;

- Rua Isidoro Bertocchi (trecho entre a Av. Expedicionário e a Rua João Piccini). Área: 3.272,50m². R$ 173.935,10;

- Rua Tiradentes (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Bortolo de Marco). Área: 5.661,50m². R$ 204.786,87;

- Rua João Piccini (trecho entre a Rua Atílio Faccenda e a Rua Pietro Cescon). Área: 2.737,50m². R$ 142.274,30;

- Rua Cosme Favretto (trecho entre a Rua Júlio Mailhos e a Rua Senador Alberto Pasqualini). Área: 2.768,50m². R$ 121.722,58;

- Rua Santos Dumont (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Senador Alberto Pasqualini). Área: 934,80m². R$ 50.076,49.

ÁREA TOTAL: 51.024,85m²

VALOR TOTAL: R$ 2.305.837,18

2018

- Rua Santa Terezinha (trecho entre a Rua Santa Felicidade até a Rua Santa Cecília). Área: 1.023,75m². R$ 56.227,59 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Santa Lúcia (trecho entre a Rua Santa Felicidade e a Rua Santa Cecília). Área: 861,00m².

R$ 49.988,99 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Santa Genoveva (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Santa Lúcia). Área: 1.336,00m². R$ 68.665,18 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Santa Cecília (trecho entre a Rua Santa Terezinha e a Rua Santa Lúcia). Área: 1.352,00m².

R$ 69.539,78 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Avenida Brasil – Distrito do Barreirinho – 1ª Etapa. Área: 5.535,50m². R$ 248.609,95 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Av. 7 de Setembro (trecho entre a Rua Amadeu Rossi e a ponte de acesso à Sanga do Leão). Área: 5.315,29m². R$ 271.693,87 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Atílio Faccenda (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua D). Área: 1.032,00m². R$109.343,77;

- Avenida Brasil – Distrito do Barreirinho – 2ª Etapa. Área: 6.424,12m². R$ 216.239,80 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Plácido de Castro (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Senador Alberto Pasqualini). Área: 1.722,00m². R$ 48.349,45 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua João Tesser (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Júlio Mailhos). Área: 1.080,00m². R$ 36.660,38 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Av. Duque de Caxias (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Plácido de Castro). Área: 1.484,00m². R$ 41.814,59 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Pedro Zorzetto (trecho entre a Av. 7 de Setembro e a Rua Otávio Ribeiro). Área: 3.080,00m². R$ 110.161,10 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Bortolo de Marco (trecho entre a Rua Tiradentes e a Rua Paulo Dall’Óglio). Área: 2.512,00m². R$ 133.021,01; (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Ivo Sprandel (trecho entre a Rua Farroupilha e a Rua Pedro de Marco). Área: 3.190,00m².

R$ 88.656,98 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Santa Romana (trecho entre a Rua Arlindo Pilonetto e a Rua Albino Mattei). Área: 864,00m². R$ 66.098,70 (CONCLUÍDA EM 2019);

- Rua Bom Fim, Rua Sem Denominação e Rua José Boni (Bairro Esperança). Área: 1.688,00m².

R$ 135.154,50 (CONCLUÍDA EM 2020);

- Av. Esperança (Bairro Esperança – trecho entre a Av. 7 de Setembro e o final da Av. Esperança). Área: 4.500,00m². R$ 136.105,59 (CONCLUÍDA EM 2020);

- Rua D, Rua Julio Zorzetto, Rua Amadeu Rossi e Rua José Boni (Loteamento Novo Tempo). Área: 2.062,50m². R$ 140.319,94 (CONCLUÍDA EM 2020);

ÁREA TOTAL: 45.062,16m²

VALOR TOTAL: R$ 2.026.651, 17

2019

- Rua Angelo Pedro Canova (trecho entre a Rua Pietro Cescon e a Av. Duque de Caxias). Área: 1.760,00m². R$ 49.729,33;

- Rua Anunciata Zancanella (trecho entre a Rua João Zancanella e a Rua Atílio Faccenda). Área: 214,50m². R$ 19.102,97;

- Rua Otávio Ribeiro (trecho entre a Rua Bortolo de Marco e a Rua Bandeirantes). Área: 1.188,40m². R$ 40.912,00;

- Rua Arlindo Pilonetto (trecho entre a Rua Tales Tissiani e a Travessa Justivo Covatti). Área: 630,00m². R$ 18.647,38;

- Rua Rafael Mártir Graciolli – CIEP (trecho entre a Av. 7 de Setembro e a Rua Nilo Baudini). Área: 1.816,60m². R$ 93.419,46;

- Rua Armínio da Silva (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e o final da Rua Armínio da Silva – lateral do Cemitério Municipal. Área: 1.540,00m². R$ 55.175,46;

- Rua Júlio Mailhos (trecho entre a Rua Tiradentes e a Rua Ângelo Rech). Área: 1.540,00m².

R$ 55.175,46;

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Rua Júlio Maílhos e a Avenida Duque de Caxias). Área: 1.484,00m². R$ 63.019,17;

- Rua Barão do Rio Branco (trecho entre a Avenida 7 de Setembro e a ponte do Rio Caturetê). Área: 5.740,00m². R$ 241.976,33;

- Rua Armínio da Silva (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Angelo Rech). Área: 6.524,00m². R$ 222.876,27 (EM EXECUÇÃO);

- Rua Pedro Zorzetto (trecho entre a Rua Julio Mailhos e a Rua Pietro Cescon). Área: 1.484,00m². R$ 101.772,62 (EM EXECUÇÃO);

- Rua Otávio Ribeiro (trecho entre a Av. Expedicionário e a Rua Bandeirantes). Área: 3.024,00m². R$ 170.913,26 (EM EXECUÇÃO);

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Rua Armínio da Silva e a Av. 7 de Setembro). Área: 1.444,50m². R$ 84.158,34 (EM EXECUÇÃO);

- Rua Pietro Cescon (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua Santo Colussi). Área: 6.034,00m². R$ 296.651,48 (EM EXECUÇÃO);

- Rua Sem Denominação e Rua Santa Lúcia (trecho entre a Rua Getúlio Otávio Bertocchi e Rua Leonita Pazzini Freddo – Loteamento Freddo). Área: 685,00m². R$ 59.784,15 (EM EXECUÇÃO).

ÁREA TOTAL: 35.109,00m²

VALOR TOTAL: R$ 1.573.313,68

2020

- Rua Inácio Giordani (trecho entre a Rua Armínio da Silva e Av. 7 de Setembro). Área: 1.498,00m². R$ 63.588,03;

- Rua Pedro Ferronato (trecho entre a Rua Eurélio Favretto e o fim da Rua Pedro Ferronatto). Área: 595,00m². R$ 24.110,98;

- Rua Senador Alberto Pasqualini (trecho entre a Rua Bandeirantes e a Rua Miguel Ortolan). Área: 1.484,00m². R$ 62.004,70;

- Rua Marcelino V. Signor (trecho entre a Rua Otávio Ribeiro e o fim da Rua Marcelino V. Signor). Área: 1.280,00m². R$ 51.858,04;

- Rua Otávio Ribeiro (trecho entre a Avenida Expedicionário e a Rua Marcelino V. Signor). Área: 1.470,00m². R$ 59.555,72;

- Rua Miguel Ortolan (trecho entre a Rua Júlio Maílhos e a Avenida Duque de Caxias). Área: 1.484,00m². R$ 63.875,79;

- Rua Dr. Luis Fragomeni e Rua B (trecho entre a Rua Padre Pedro Rigo e o final da Rua B). Área: 690,00m². R$ 27.891,93;

- Rua Guilherme Saretto (trecho entre a Rua Santa Lúcia e 29m da Rua Guilherme Saretto, sentido à Rua Demétrio Rech). Área: 203,00m². R$ 17.292,16;

- Rua Santa Rosa de Lima – Loteamento Freddo (trecho entre a Rua Santa Lúcia e a Rua Demétrio Rech). Área: 328,75m². R$ 27.999,62;

- Beco Coraldino Machado (trecho entre a Rua Coraldino Machado e o final da Beco Coraldino Machado). Área: 721,50m². R$ 35.585,82;

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Rua Armínio da Silva e a Av. 7 de Setembro). Área: 1.444,50m². R$ 84.158,34;

- Rua Pietro Cescon (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua Santo Colussi). Área: 6.034,00m².

R$ 296.651,48;

- Rua Marcílio Dias (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Armínio da Silva). Área: 1.808,00m². R$ 92.365,19;

- Rua Inácio Giordani (trecho entre a Av. 7 de Setembro e a Rua Bortolo de Marco). Área: 1.174,50m². R$ 52.279,23;

- Rua Ângelo Rech (trecho entre a Rua Senador Alberto Pasqualini e a Av. Duque de Caxias). Área: 1.624,00m². R$ 71.294,72;

- Rua Senador Alberto Pasqualini (trecho entra a Rua Tuiuti e a Rua Camões). Área: 1.376,00m². R$ 62.809,75;

- Rua Plácido de Castro (trecho entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Pietro Cescon). Área: 3.164,00m². R$ 137.780,85;

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Av. 7 de Setembro e a Rua Bortolo de Marco). Área: 1.498,00m². R$ 65.890,54;

- Rua Senador Alberto Pasqualini (trecho entra a Rua Inácio Giordani e a Rua João Tesser). Área: 1.449,00m². R$ 63.862,98;

- Rua Cosmo Favretto (trecho entre a Rua Pietro Cescon e o final da Rua Cosmo Favretto). Área: 1.212,50m². R$ 52.694,13;

- Rua Paulo Dall’Óglio (trecho entre a Rua Bortolo de Marco e a Rua Otávio Ribeiro). Área: 1.204,00m². R$ 53.665,14;

- Rua José F. Biavatti (trecho entre a Rua João Piccini e a Rua Padre Eugênio Medicheschi). Área: 1.892,00m². R$ 80.876,02;

- Rua Cosmo Favretto (trecho entre a Rua Bortolo de Marco e a Rua Otávio Ribeiro). Área: 1.204,00m². R$ 53.661,87;

- Rua Ivo Sprandel (trecho entre a Rua Farroupilha e o final da Rua Ivo Sprandel). Área: 473,00m². R$ 20.595,86;

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Rua Julio Mailhos e a Rua Pietro Cescon). Área: 1.498,00m².

R$ 65.892,17;

- Rua Bortolo de Marco (trecho entre a Rua Miguel Ortolan e a ERS 404). Área: 1.815,00m².

R$ 76.265,89;

- Rua Vergílio Zanchim (trecho entre a Rua Genoveva Rech e a Rua C). Área: 1.085,00m².

R$ 45.983,38;

- Rua Euclides Martins (trecho entre a Rua Arlindo Pilonetto e a entrada do Lar do Idoso). Área: 390,00m². R$ 29.800,44;

- Rua Ângelo Rech (trecho entre a Rua Otávio Ribeiro e o final da Rua Ângelo Rech). Área: 856,00m². R$ 36.478,70;

- Travessa Antônio Ubaldo Kirch (trecho entre a Rua Serapião Paula Costa e a Rua Seberino Duranti). Àrea: 202,50m². R$ 16.663,61;

- Rua Santa Romana (trecho entre a Rua Santa Lúcia e a Rua Santa Terezinha). Área: 1.364,00m². R$ 60.126,64;

- Rua Boa Vista (trecho entre a Rua Antônio Ortolan e a Rua Franklin Siliprandi). Área: 1.492,50m². R$ 66.727,93;

- Rua Franklin Siliprandi (trecho entre a Rua 27 de Junho e a entrada do campo da Santa Gema). Área: 942,80m². R$ 70.668,69;

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Rua Júlio Maílhos e a Avenida Duque de Caxias). Área: 1.484,00m². R$ 63.019,17;

- Rua Barão do Rio Branco (trecho entre a Avenida 7 de Setembro e a ponte do Rio Caturetê). Área: 5.740,00m². R$ 241.976,43;

ÁREA TOTAL: 59.812,55m²

VALOR TOTAL: R$ 2.720.945,20

ÁREA TOTAL 2017/2020: 191.008,56m²

VALOR TOTAL 2017/2020: R$ 8.626.747,23

