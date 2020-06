Siga nossa página

Sicredi já está recebendo contratações para o Plano Safra 2019/2020

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 24 Junho 2020 07:37 .

Anúncio aconteceu no evento virtual de lançamento

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG realizou na última terça-feira (23), pela manhã, por meio de um encontro virtual, o Lançamento do Plano Safra 2020/2021, com a participação de mais de 130 técnicos, vendedores, gerentes e lideranças envolvidas no agronegócio nos 19 munícipios da área de atuação da cooperativa.

Na abertura do evento, o presidente da Cooperativa, Saul Rovadoscki, destacou a importância do agro para a instituição. “O berço do Sicredi é o Agronegócio, somos comprometidos em contribuir com o fortalecimento das atividades agrícolas e agropecuárias, cumprindo com nosso propósito que é agregar renda e melhorar a qualidade de vida do associado e da comunidade”, afirmou.

Durante a apresentação, o Gerente de Crédito da Cooperativa, Thiago Gregorio Salami, trouxe a projeção de liberação de mais de R$ 250 milhões para este próximo ciclo, entre custeio, comercialização, industrialização e investimento. Além disso, anunciou uma novidade que vai facilitar e agilizar a liberação: a modalidade de Renovação Simplificada*, além das taxas VBC praticadas pela Cooperativa, e principais mudanças do Plano Safra 2020/2021.

Após, o especialista em negócios do Centro Administrativo Sicredi de Porto Alegre, Luiz Carlos de Souza Soares Jr., esteve abordando a importância do Seguro Agrícola, enfatizando que a agricultura é uma empresa a céu aberto, sujeita à intempéries e perdas. Por isso, cobrir o ciclo da safra, desde o plantio até a colheita da lavoura é imprescindível. Luiz explicou ainda as principais modalidades e seguradoras parceiras.

Ao final, foi apresentada outra novidade: a possibilidade de financiamento da cultura/máquina ou equipamento + seguro agrícola. Durante o evento, também foi anunciado que as agências do Sicredi já estão recebendo as propostas para financiamentos. O contato pode ser feito via telefone ou WhatsApp.

*Renovação Simplificada: É uma nova forma de contratação que permite renovar as operações de custeio agrícola, por até 4 anos agrícolas consecutivos, sem a necessidade de assinar e registrar novamente o instrumento de crédito (inclusive as garantias). Modalidade disponível apenas para os beneficiários de PRONAF, e somente pode ser contratada para culturas com ciclo de até 1 ano.

Fonte: Ascom Sicredi Região da Produção RS/SC/MG