Rondinha - Construção da nova escola de educação infantil segue em ritmo acelerado

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 25 Junho 2020 10:46 .

Iniciada no mês de agosto de 2019 a construção da nova escola de educação infantil na cidade de Rondinha/RS, segue o cronograma de execução conforme planejamento do setor de engenharia. Neste momento, a obra já alcançou o percentual de 48,98% do total executado.

Nesta semana a Secretária Municipal de Educação Rejane Schio e a coordenadora Jovane Rostirolla acompanhadas da equipe de engenharia do município, direção do educandário e demais docentes, estiveram visitando as obras in loco, oportunidade em que enalteceram a importância do projeto em favor da comunidade demonstrando a expectativa da obra ser concluída e entregue até o fim deste ano.

O projeto compreende 1.317,99m² de área construída sobre um terreno de 2.400,00m² (40x60), localizado na Rua Padre Eugênio, centro de Rondinha/RS. O orçamento global da obra licitada alcançou o montante de R$ 2.202.563,56, tendo como responsável pela execução a empresa rondinhense Construtora Menin Ltda.

O Prefeito Municipal Ezequiel Pasquetti salientou que se trata de uma antiga reivindicação e necessidade da comunidade rondinhense. Esclareceu que a nova escola disponibilizará amplo espaço com toda estrutura necessária para bem atender as crianças das séries iniciais do município. Complementou dizendo que os investimentos possibilitarão que direção, professores, funcionários, alunos e comunidade escolar tenham um local e ambiente adequados para execução dos trabalhos nesta etapa tão importante da vida, ou seja, no aprendizado inicial, contexto que vem a beneficiar toda população.

Fonte: AIP Rondinha/RS