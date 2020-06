Siga nossa página

Sarandi - Legislativo Municipal presta homenagem e concede honrarias a cinco personalidades Sarandienses em Sessão Solene Alusiva aos 81 anos de Sarandi

O sentimento de orgulho e gratidão á Sarandi, elevou as comemorações pelos 81 anos de emancipação político-administrativa à Solenidade.

Com vídeos e depoimentos, e como de costume por conta da pandemia do Covid-19, com poucas pessoas no público, aconteceu a emocionante Sessão Solene, com a concessão de honraria a personalidades que contribuíram com o crescimento e desenvolvimento de nosso município.

Cabe destacar que a Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi adotou todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19 e demais medidas de saúde pública, sendo assim, em cada manifestação das autoridades os microfones foram higienizados, bem como o suporte de sustentação do aparelho, por isso, alguns manifestou foram realizados sem máscara, entretanto, seguindo criteriosamente os aspectos de higienização.

O Sr. Antão Silveira foi agraciado com o título de Cidadão Benemérito, pelo Vereador Alex Antônio Rodrigues da bancada do PTB.

Antão Silveira, de simples, humilde e batalhadora. Em 1942 ainda bebê juntamente com seus pais e irmãos mudaram-se para Sarandi. Teve uma infância pobre e muito difícil, e no ano de 1958 aos 16 anos seu Antão iniciou seu primeiro emprego no Moinho Caturetê, onde trabalhou até o ano de 1960 saindo para servir no exército, aos ser dispensado voltou a trabalhar no Moinho Caturetê. Já em 1962 trabalhou em uma empreitada na Empresa Eletrosul Engenharia, ao terminar em 1963 foi trabalhar na Cooperativa Cotrisal. Já em 1964 iniciou o novo emprego com o senhor Alexandre Presotto na Usina Hidrelétrica do Barreirinho (que na verdade pertence a Rondinha), mas era assim chamada na época, permaneceu nesse emprego por 20 anos onde durante esse tempo residiu no distrito do barreirinho.

Em 1984 então iniciou a sua jornada na CEE, atuando como eletricista fazendo a construção das redes elétricas em Sarandi e de toda região, permaneceu nesse trabalho até se aposentar em 1994. Seu Antão hoje com 88 anos prestes a completar 89 com seus 5 filhos. 12 netos e 4 bisnetos, sempre foi extremamente ativo na comunidade, fazendo parte da diretoria da igreja católica da santa Catarina, sempre auxiliando em tudo que era necessário e sem esquecer como o excelente assador de carne que sempre foi nas festas da comunidade. Também foi um dos fundadores da cancha de bocha da Cohab no bairro santa Catarina, ajudando tanto a construir o local como a presidir o mesmo por vários anos. Sempre foi uma pessoa dedicada a ajudar a todos ao seu redor, seja a família, vizinhos, amigos ou estranhos, sem querer aparecer ou receber algo em troca. Um exemplo a ser seguido, e sem dúvida o alicerce da família Silveira, ou como antigamente era chamada a família dos Casados.

Um dos maiores orgulhos da família sempre foi que independentemente de onde o nome do senhor Antão Silveira conhecido também como seu Antão para alguns, para outros Tio Antão, outros ainda como Caboclinho do mato ou pros amigos da cancha de bocha principalmente o Galera, sempre se ouve elogios, seguido de histórias muitas vezes emocionantes, outras engraçadas mas sempre repletas de admiração e carinho.

Seu filho João Manoel Silveira, o representa na tribuna da Casa Legislativa, faz agradecimentos ao Vereador Alex Rodrigues pela indicação do nome de seu Antão, destaca que seu pai é alicerce da família, e representa tudo, exemplo a ser seguido por todos. Jamais ouvi alguém falar de coisas ruins que seu Antão fez, muito pelo contrário, ouvi sim, falar de tantas atitudes positivas, coisas boas realizadas por este exemplar cidadão. Orgulho para a família Silveira.

Sr. Antão Silveira

Dr. Darci Luiz Zimmer, foi agraciado com o Título de Cidadão Sarandiense, pelos Vereadores João Carlos da Silva Alves, Paulo José Colett e Norma Schu Ewerling, da bancada do PP.

Darci Luiz Zimmer nascido em 16/01/1947, no Distrito da Linha Divisa, na época pertencente ao município de Santa Rosa. Veio para Sarandi em Janeiro de 1973, apenas para substituir o Dr. Aldo Conte ,que se encontrava em férias. Permaneceu em Sarandi durante 30 dias, atendendo no Hospital Santo Antônio e no consultório do Dr. Aldo Conte simultaneamente.

Durante o ano de 1974 fixou residência em Sarandi. Enfrentou muitas dificuldades, não tinha anestesista e as anestesias eram feitas pela Irmã Regina Testa com máscara com éter. Com a vinda do Dr. Paulo, os médicos de Sarandi uniram-se e compraram o primeiro aparelho de Raio X, que posteriormente foi doado ao Hospital Comunitário de Sarandi.

Em 1997 iniciou em Passo Fundo, Porto Alegre e São Paulo cursos para realizar endoscopia, já que em Sarandi não havia quem realizasse esse procedimento. Montou o serviço de endoscopia em 1997 e desde então já realizou mais de 08 mil procedimentos até hoje em seu consultório. Como não haviam obstetras, realizou partos por mais 20 anos no Hospital Santo Antônio, sendo mais de 05 mil partos e cesáreas. Atendeu como médico concursado no Posto de Saúde por mais de 25 anos, exercendo o cargo de Chefe do Posto, que na ocasião pertencia ao Estado. Teve passagem também na política de Sarandi, sendo vereador por 03 legislaturas, onde por 02 ocasiões foi Presidente da Câmara de Vereadores. Como Presidente da Câmara assumiu por 02 vezes o cargo de Prefeito.

Como secretário elaborou uma Lei, que mais tarde foi copiada pelo Ministério da Saúde para a realização de Laqueaduras de Trompas e Vasectomia para famílias carentes. Atualmente continua trabalhando como médico em seu consultório que além dos atendimentos oferece o procedimento de endoscopia. É Diretor Técnico do Hospital Comunitário de Sarandi, onde também fica de sobreaviso clínico e cirúrgico. Há quase 30 anos trabalha como médico responsável DETRAN para habilitação de motoristas.

Ao usar a tribuna fez um lindo discurso, dizendo que ao olhar ao meu redor, não tenho palavras para agradecer a minha escolha e a escolha dos outros homenageados. Acho que são pessoas que fizeram muitas coisas por Sarandi, e cheguei a pensar se eu merecia ser homenageado. Tentei fazer uma retrospectiva de minha vida, pelas coisas que fiz e deixei de fazer em Sarandi. Chegando aqui em 04/12/1974, com dificuldades inclusive de trazer minha mudança de Porto Alegre pois não tinha dinheiro para a mudança. Consegui um empréstimo no Banrisul e mudei.

Aqui as pessoas gostaram de mim, não sei se por minha capacidade mas a verdade que no decorrer dos anos muitas coisas aconteceram, vou lembrando algumas que marcaram sua vida. Não foram apenas vitórias, tive perdas também, como tudo na vida a gente acerta e a gente erra, mas uma coisa tenho certeza, sempre tentei acertar. Fez menção a família Salvatori, dizendo que hoje sou Diretor Técnico do HCS, por que o Hilário me indicou, não sei se por amizade, carinho, e hoje ainda sou o Diretor técnico do Hospital, e mesmo pertencendo ao grupo de riscos, continuo fazendo plantão, continuo fazendo sobreaviso clínico cirúrgico, continuo fazendo cirurgias, e não me afastei nem um dia.

Eu fiquei pensando que nós estamos lutando contra um inimigo invisível e não podemos correr, temos que enfrentá-lo. Nós não enxergamos mas nós precisamos que alguém em frente, e nós estamos aí enfrentando. Eu queria dizer aos homenageados que o homem só envelhece quando nele os lamentos substituem os sonhos. Dizer também que esta vida é uma peça de teatro que não permite ensaios e que a gente tem que rir, chorar dançar, se divertir e viver intensamente, antes que as cortinas se fechem e você não receba nem um tipo de aplausos. Agradeceu a todos.

Sr. Darci Luiz Zimmer

O Sr. Eroni João Scorssatto, foi agraciado com o Título de Cidadão Sarandiense, pelo Vereador Edson Tadeu Cezimbra da bancada do MDB.

Eroni João Scorsatto, vindo de família humilde, sendo o segundo filho da linhagem, iniciou seus trabalhos na agricultura para ajudar no sustento de sua família. Aos 16 anos ingressou na carpintaria. Suas primeiras construções foram casas feitas de madeira, entre 20 e 22 anos, começou a trabalhar com alvenaria. Trabalhou como autônomo por vários anos, tempos difíceis, geralmente longe de casa por vários dias, se alojava em barracos, onde dormia em cama de campanha.

O trabalho da construção era quase todo manual, portanto muito mais difícil do que nos dias de hoje, mas todo seu esforço e sofrimento não foram em vão, uma parte da sua renda investia na compra de materiais, materiais esses, que foram usados nos intervalos entre uma construção e outra para a construção do seu próprio prédio.

Em 1981 estabeleceu sua morada em Sarandi, onde já havia construído muitas casas e era uma das cidades que mais lhe oferecia demanda de serviços do ramo. Desde o início de sua história em Sarandi, foi sempre muito participativo em eventos de comunidades, diretorias de clubes e entidades.

Em 1992 fundou a Construtora Scorssatto, a qual começou a construir e comercializar os primeiros apartamentos, uma das pioneiras no ramo da Construção Civil na cidade, cidade esta, em que a construtora continua estabelecida e atuante na construção de novos edifícios, cidade esta, em que ainda reside juntamente com sua esposa, filhos e netos, cidade esta também, em que trabalham, acreditam e investem para o crescimento da mesma.

Hoje, no auge dos seus 73 anos, já aposentado de suas funções, ainda visita as construções para passar suas experiências e sabedorias. No uso da tribuna, Eroni destaca que nunca foi de falar em público, porém hoje recebendo a homenagem, fico orgulhoso em ver minha determinação e coragem e a grande vontade de vencer e seguir em frente. Hoje estou aqui. Sou muito feliz por me enraizar e criar minha família nesta cidade, sou muito agradecido por esta homenagem, finalizou agradecendo.

Sr. Eroni João Scorssatto

O Sr. Hilário Francisco Salvatori, foi agraciado com o Título de Cidadão Sarandiense pelos Vereadores Denise Gelain, Wilmar José de Azeredo, Rudimar Signor, Erni Maciel da Silva e Aírton Ortiz da bancada do PDT.

Hilário Francisco Salvatori, nascido aos 30 de agosto de 1949, natural do Lajeado Seco, distrito de Sarandi, atualmente município de Rondinha. Já com 21 anos de idade, fixou residência em Sarandi, foi nomeado professor municipal pelo então prefeito Reinaldo Luiz Toazza, lecionando na Escola Municipal Linha Cabrito, trabalhou também na empresa Salwipa, empresa moveis Ouro e como motorista de lotação na linha Rio Bonito-Sarandi.

Aos 23 anos de idade, foi convidado pelo senhor Vitor Davoglio, titular do Tabelionato de Notas de Sarandi a ser seu escrevente autorizado. Após 3 anos atuando no Tabelionato iniciou o curso de Direito na UNICRUZ – Universidade de Cruz Alta, vindo a se formar no ano de 1979, ano este que assumiria a titularidade do Tabelionato com a aposentadoria do Senhor Vitor Davoglio.

Com o inicio do fim da ditadura, já com algumas campanhas por eleições diretas ocorrendo no Pais, foi convidado pelo então deputado Hilário Braum, a se filiar no PMDB. Devido a sua criação e princípios, não compactuava com algumas posições do partido PMDB na época, preferindo ingressar no PDT, partido criado por seu Líder Político Leonel de Moura Brizola, após perder a sigla do Partido Trabalhista Brasileiro em uma disputa jurídica.

No ano de 1982, ingressou definitivamente na política do município, concorrendo ao cargo de prefeito municipal, disputando a vaga com seus companheiros Alzeno Ghelen e Reinaldo Luiz Toazza, tendo como seu vice Luiz Carlos Rabello, PMDB, saindo vitorioso da eleição naquele ano.

Já como prefeito municipal, com mandato de 6 anos, destacam-se aqui algumas obras e feitos da sua gestão.

- Conclusão do Hospital comunitário de Sarandi – HCS

- Reformulação da praça farroupilha

- construção da Capela Mortuária e do muro do cemitério municipal

- construção do Pórtico de entrada da cidade

- Vinda da empresa Dakota para o município

- Concedeu aumento real acima da inflação em todos os anos de seu mandato aos

funcionários municipais

- Implantou a Telefonia Rural nos distritos Barra Funda, Barreirinho, Boa Vista, Maneador e Cauna, adquirindo 113 aparelhos para os distritos.

- Aquisição de mais de 50 veículos, entre ônibus, ambulâncias e máquinas pesadas.

- Participou ativamente das negociações na invasão da Fazenda Annoni no ano de 1985, construindo escolas, chamadas de Brizoletas, dentro da fazenda.

- Ampliação do parque de exposições, realizando a construção da Asa Delta, local onde e realizado os eventos formais em épocas de feiras.

- Implantação do Plano de carreira municipal

- Presidiu a AMZOP no ano de 1986.

- Unificação de local para empresas se instalarem no município – Criação do Distrito Industrial.

- Aquisição da usina asfáltica para o município

Dentre suas prioridades a frente do executivo municipal, sempre esteve o bem estar do funcionário público, pois era este que estava na linha de frente no atendimento à população. Após um período de 6 anos a frente do executivo municipal, entregou o cargo a seu sucessor Roberto Merten, PDT.

Nos anos seguintes atuou ativamente em entidades do município, presidindo o Hospital Comunitário por diversas vezes, atuando na diretoria da APAE, presidindo o CEPROM e participando de atividades das mais diversas. Em sua trajetória política, além do executivo municipal assumiu por dois mandatos o cargo de vereador.

Como regra em sua vida, desistir é uma palavra distante da sua realidade, foi assim na conclusão do Hospital, que muitos companheiros acreditavam ser impossível concluir uma obra daquele porte com as condições do município, bem como na vinda da empresa DAKOTA ao município, quando muitos imaginavam que seria um sonho.

Um homem simples, de grandes ideias, ambicioso para com seu município, leal aos seus pares, altruísta em sua essência, ajudava naquilo que podia todos os que o procuravam.

Atualmente encontra-se em sua residência aos cuidados de sua família e profissionais da área da saúde. Hilário Salvatori, ainda em vida, deixa um legado para os atuais e futuros gestores no sentido de priorizar as pessoas e as obras que efetivamente farão diferença em suas vidas.

Através de um vídeo fez agradecimento e diz estar muito satisfeito por ter recebido da minha bancada o PDT, e de todos os companheiros o Título de Cidadão Sarandiense. Título esse que honra muito uma pessoa que passa aqui em Sarandi 81 anos de emancipação e é um prazer participar junto com a comunidade de Sarandi esse feito. Seu filho Hilário Francisco Salvatori Jr, o representa na tribuna da Casa Legislativa faz agradecimento, e diz que gostaria de estar assistindo como todos vocês as palavras hoje dele aqui, mas devido a motivos de saúde não pode estar, então eu o represento. Agradecer Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a Vereadora Denise, cumprimentar também o excelentíssimo Prefeito Municipal Leonir Cardoso, seu Vice Glauber, a bancada do PP, bancada do PTB, bancada do PT, e a bancada do PDT pela indicação e pela homenagem que foi feita uma pessoa que eu sou suspeita em falar, mas que realmente fez por merecer. Por mais não nascido em Sarandi, foi o município que ele optou para ter a experiência de vida tanto pessoal quanto profissional, e um município que ele escolheu para praticar a atividade que ele mais gostou na vida até hoje, que é a política, e a prática da boa política.

Então eu acho que o que fica dele, um legado, e por mais que ele continue ainda entre nós, essa boa política é essa capacidade do Diálogo, essa capacidade de entendimento, e saber que vocês têm uma responsabilidade muito grande, com o município, e principalmente com as pessoas que não conseguem por si só, ter uma qualidade de vida que todos gostaríamos que todos tivessem. Então essas pessoas majoritariamente, elas precisam de vocês políticos, precisam de vocês líderes, para que elas possam ter um mínimo de condições possíveis.

Porque pelo que eu pude sentir nessa carreira, e nessa trajetória que eu pude conviver com o meu pai, era isso, ele pensava obviamente no empreendedorismo, ele pensava obviamente no desenvolvimento do município como um todo, pensava também na economia do município, mas, sobretudo, ele pensava naqueles que precisavam mesmo, tanto na área saúde, na área da Educação.

Claro de pelas bases do Brizola também tinha isso, então acho que fica é isso, e eu gostaria de agradecer muito esse reconhecimento público, este Título de Cidadão sarandiense concedido a meu pai, e pode ter certeza que ele também acompanhando em casa, tá feliz e tá orgulhoso de todos aqui. Muito obrigado.

Ao findar seu pronunciamento a Presidente Denise Gelain,o o parabeniza, parabéns ao Hilário, a este tabelião, Prefeito, Vereador, a essa pessoa que orgulha a todos nós, pela liderança que exerce em nossa comunidade. Parabéns a esse homem íntegro humano, de bom coração, pai exemplar e nosso Líder político, estamos aqui com seus familiares Hilário e gostaríamos que recebesse de todos nós todos vereadores e Vereadoras da Casa Legislativa, o nosso carinho, a nossa homenagem e o nosso respeito.

Seu filho Hilário Francisco Salvatori Jr recebendo a honraria em nome de seu pai.

O Sr. Volmir Grando, foi agraciado com o Título de Cidadão Benemérito pelo Vereador Claudinor Alberto Lorini da bancada do PT.

Volmir Grando, nascido em 23/01/1971, na comunidade de Barra do Sobradinho, município de Sarandi, sendo ele o primeiro dos quatro filhos de Pedro e Dometila Benin Grando. Ainda pequeno mudou-se com seus pais para comunidade de São Cristóvão sobradinho, aos 4 anos mudou-se para a comunidade de Linha Coxo. Filho de família de agricultores familiares, desde sedo começou o trabalho da roça. Volmir ainda jovens começou a exercer seu papel de liderança, onde gostava de ajudar e participar da comunidade em geral.

Com isso desenvolveu o papel na diretoria do grupo de Jovem Corrente do Amor no e Esporte Clube Unidos Venceremos de Linha Cabrito/Barra Funda e ainda do grupo de jovens Grêmio Juvenil e Esporte Clube Colorado de Pinhalzinho/Sarandi assim como na diretoria da comunidade de Linha Coxo. No ano de 1992 filiou-se no partido dos trabalhadores, onde naquele ano concorreu a vereador não se elegendo. Em 02 de março de 1996 uniu-se em matrimônio com Adriana Maragno Grando, desta união nasceu kadu Marcos hoje com 22 anos.

A partir de 1999, fixou residência na cidade de Sarandi, assumindo a direção do sindicato dos trabalhadores rurais de Sarandi, realizando um trabalho muito importante para a agricultura familiar, participando das conquistas desta categoria como: crédito subsidiado, moradia, seguro agrícola… Em 2001 ajudou na criação da Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares- COOPERHAF, na qual assumiu o cargo de tesoureiro 2001 a 2004. Em 2002, esteve à frente na fundação da Cooperativa de Crédito Cresol assumindo a presidência da mesma até o ano 2008, cooperativa esta que tinha como ideal levar crédito as famílias dos agricultores que na época tinha dificuldade de acessar crédito nos bancos públicos.

Em 2008 concorreu a vereador pelo Partido dos Trabalhadores- PT onde se elegeu, exercendo seu papel com muita honra e gratidão ajudando a trazer na época recursos para população sarandiense para o desenvolvimento do município. Em 2012 foi eleito vice-prefeito ajudando buscar o melhor a cada pessoa do nosso município, onde teve sua participação na busca de diversos recurso para a população ajudou na medida do possível na administração 2013/ 2016.

Em 2017, assumiu o departamento de agricultura da época, assim realizando sempre trabalhos voltados a comunidade. Desde 1999 vem se tratando de depressão, sendo que a partir de 2017 a sua saúde veio agravar-se levando a um período de internação no hospital, tendo sua saúde frágil até os dias atuais.

Na tribuna, Volmir Grando, saúda a todos os presentes e aos que acompanham de casa por intermédio das redes sociais, a sessão solene alusiva aos 81 anos de emancipação político-administrativa do nosso município. Ressalta dizendo, quero agradecer ao Vereador Claudionor Lorini por ter conversado com grande grupo de pessoas do partido dos trabalhadores, chegando assim à escolha de meu nome para esta homenagem.

Manifesto aqui primeiramente orgulho de estar aqui nesta homenagem, na semana de aniversário do município. Terra que nasci e me criei, onde contribuir com o meu trabalho, para fazer deste município um lugar melhor para se viver, viver com dignidade, solidariedade e prosperidade.

O Município de Sarandi, somente será justo e próspero se for para todos. Nestes 81 anos, somos gratos a Deus por colher os frutos do nosso legado maravilhoso, sempre contando com o espírito desbravador de nossa gente. A união, a coragem, a determinação dos primeiros habitantes, deu todo suporte às atividades econômicas e sociais, saúde do município, e hoje podemos dizer que se destaca na microrregião com sua produção, com sua produção tanto agrícola, têxtil, moveleira, prestação de serviços e demais setores, que a cada ano vem dar suporte econômico desejado a população. Também não podemos deixar de falar em nossos pontos turísticos agroindústria, vinícolas, Romaria, pesque e pague e camping, que trazem ao nosso município pessoas de outras regiões, com isso fomentando ainda mais a nossa economia. Aos 81 anos a nossa cidade continua tendo o papel de protagonista da região.

Sem dúvida somos hoje o município que mais se desenvolve, sempre aprendendo com os erros e acertos do passado, experiência suficiente para perceber que todas as pessoas, e todas as coisas boas que vivemos hoje, não são meramente frutos de um governo ou de um prefeito, mas deu um povo e de uma história. Estamos nos esforçando muito para desenvolver nosso Sarandi, oferecendo a cada munícipe mais qualidade de vida, mesmo com todas as dificuldades vivida neste momento em que estamos passando, junto ao desafio desta pandemia, onde o comércio, a agricultura, a indústria, a prestação de serviços, enfim, todos os setores tem o grande desafio de salvar vidas e manter a economia do município aquecida neste momento desafiador, comemorar a emancipação política-administrativa de Sarandi nos faz entender, a força que unifica nossa gente, observando a vida e o trabalho realizado por cada um dos homenageados nos faz pensar que sempre temos e devemos fazer mais e melhor para o próximo.

Acredito que temos aqui uma missão a ser cumprida, a missão de construir no presente oportunidades para o futuro, e lutar a cada dia para também deixarmos nosso Legado de Desenvolvimento Social e econômico, além de dignidade para as futuras gerações. Parabéns população Sarandiense. Parabéns Sarandi, por mais humano história, muito obrigado a todos, desejando sucesso e prosperidade ao povo de Sarandi. Finalizou, Gratidão Gratidão Gratidão.

Sr. Volmir Grando

O Prefeito Municipal, fez elogios aos homenageados pelos relevantes serviços prestados a comunidade Sarandiense, e aos Vereadores pela escolha desta personalidades importantes que ficarão registradas na linda história de Sarandi.

Prefeito Leonir Cardozo

A Presidente do Legislativo Municipal, Vereadora Denise Gelain, usando a tribuna, diz ser uma honra falar em nome do Poder Legislativo que reúne em Sarandi vereadores escolhidos pelo voto popular nas últimas eleições através de um processo democrático. Aqui nesta Casa Legislativa aprendemos que independentemente de ideologia política ou opinião devemos trabalhar sempre pelos interesses da nossa sociedade na busca do desenvolvimento econômico da justiça social, de novos empregos, de saúde e educação.

Na condição de Presidente desta casa legislativa, expresso minha gratidão em poder participar de uma sessão solene alusiva a emancipação político-administrativa do nosso município. Todos nós munícipes filhos dessa terra, estamos de parabéns. Terra que escolhemos para construir a nossa história de vida, terra que acolheu e acolhe ao longo do seus 81 anos, pessoas entidades, sindicatos e/ou associações, trabalhadores informais, agricultores, todos que contribuíram e contribuem para a construção do desenvolvimento desse lugar próspero acolhedor pujante e especial em nossos corações, que é o nosso município de Sarandi.

Parabéns gente guerreira que tem vontade, gente que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do nosso querido Sarandi, não desistindo e não perdendo de vista a esperança. A semana dessas homenagens é a das mais marcantes na história do calendário local, e é por isso que resta a nós fazer uma reflexão sobre nosso município.

Durante a execução dos hinos relembramos, agradecemos e honramos os líderes políticos, prefeitos e ex-prefeitos que fundaram e fizeram desse município um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram esse pedaço de chão para viver e conviver. Como Presidente dessa casa legislativa, entendi que deveria nessa sessão solene também exaltar o passado honrar os pioneiros da história, afinal um povo precisa manter vivo o seu legado.

Parabéns a todos os administradores prefeitos e vices prefeitos, nosso pioneiros e seus descendentes, que ainda hoje contribuem para escrever a história de Sarandi. Nesta noite, esta Casa sente-se honrada em poder retribuir através de carinho, reconhecimento e gratidão, o empenho a competência e a dedicação dos homenageados, nos desempenhos de suas atribuições, conforme demonstrado no histórico de cada um.

Prestar reconhecimento e homenagem aos ilustres homenageados na presença de amigos conhecidos e familiares é fazer justiça, as honradas e exitosas caminhadas até aqui trilhadas pelos nosso homenageados. Se lhes é justo portanto atribuir distinções tão relevantes como as quais aqui se estas atribuir assim o é porque os homenageados ao longo de suas vidas conseguiram conquistar reconhecimento tal. Que os eleva hoje a merecida condição de referência, honradez, sabedoria, profissionalismo, capacidade e representatividade. Cada qual com seu perfil e dentro de sua área de atuação contribuindo sempre com a nossa sociedade.

A Câmara de vereadores hoje, presta não só uma homenagem com placas e honrarias e sim uma homenagem de gratidão à vocês, Sr.Antão Silveira,Sr. Darci Luiz Zimmer, Sr. Eroni João Scorssatto, Sr. Hilário Franciso Salvatori, nosso grande amigo que com certeza está na escuta e muito emocionado nessa sessão solene, Sr. Volmir Grando, obrigado, obrigado a todos vocês. Incansáveis homens que aqui vivem e deixam marca, que estão e ficaram impressas no caráter e na história em cada habitante dessa terra abençoada.

Conclui, dizendo ser muito importante lembrar que somos responsáveis por aqueles que cativamos, por isso que é com grande satisfação e respeito que em nome da Casa Legislativa, deixo registrado nesse dia o respeito a bela trajetória e ao grande trabalho realizado por todos os homenageados e munícipes de nossa terra, pois o município só é justo e próspero quando todos são agraciados e cuidados. Muito obrigado a todos.

Presidente do Legislativo Municipal, Vereadora Denise Gelain

DESTACAMOS QUE A CÂMARA MUNICIPAL TEM ADOTADO TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID-19, tais como, USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS FACIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MANTENDO O DISTANCIAMENTO PADRÃO ENTRE OS PRESENTES.

Foi uma sessão emocionante, que marcou a vida dos homenageados e das pessoas que de casa acompanharam a solenidade, sendo ela realizada com inovações tecnológicas, devido a pandemia na qual estamos vivendo neste momento. “Nessa época no ano passado estaríamos em festa. Poderíamos ir á praça para comemorar, mas com a Pandemia tudo precisou ser diferente, mas nem por isso o Legislativo poderia deixar passar em branco essa data tão especial para nossa cidade, afinal são 81 anos de emancipação politico-administrativa de nossa querida Sarandi.

Por isso precisamos sim comemorar e ter esperança de que ano que vem tudo volta ao normal. Este momento especial, ficará registrado para sempre na memória do povo Sarandiense. A nossa gratidão a Presidente Denise Gelain e demais envolvidos na organização e realização da memorável sessão solene, pois merecem reconhecimento, aplausos e muitos elogios. Nesta data festiva, gostaríamos de parabenizar todos os sarandienses, que, com a força do seu trabalho diário, esperam dias melhores num futuro bem próximo.

Muitos aqui nasceram outros aqui chegaram e permaneceram. Por isso, não medem esforços quando se fala em coletividade e solidariedade, em busca do bem estar comum. Reforçamos dizendo que apenas em um momento rápido para a foto, as pessoas ficaram sem o uso das máscaras, porém respeitando os limites do distanciamento entre os homenageados, entretanto, durante a sessão, foi obrigatório o uso de máscara facial.

Parabéns a todos os Sarandienses pelos 81 anos de muita luta, grandes desafios e conquistas. O Poder Legislativo esta sempre junto a comunidade, defendendo e trabalhando para o crescimento e desenvolvimento desta acolhedora e bela cidade, chamada Sarandi!

