Sarandi - Comitê de enfrentamento ao Covid-19 reuniu-se para debater sobre a Bandeira Vermelha

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 29 Junho 2020 13:37 .

O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, reuniu-se no dia 29/06/2020 onde deliberou acerca da reclassificação de bandeiras de laranja para vermelha ao Município de Sarandi, tendo o municipio entrado com recurso administrativo para reverter a classificação da Bandeira Vermelha.

Entenderam os membros do Comitê, após analisar o sistema de saúde local e regional, além de questões econômicas e sociais do Município que ainda temos condições de suportar a pandemia sem precisar ser dirigida para a reclassificação de bandeira vermelha.

Com a troca de bandeira, os integrantes entenderam que os danos ao Município seriam imensuráveis, devendo sim ser tomadas medidas mais rígidas, todavia sem o fechamento do comércio e industrias o que acabará por implicar em danos econômicos, sociais e psicológicos.

Decom - P.M.Sarandi