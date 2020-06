Siga nossa página

Cotrisal celebra Dia Internacional do Cooperativismo

Publicado por Joel De Brito em Terça, 30 Junho 2020 10:29 .

Data é comemorada em mais de 100 países no primeiro sábado do mês de julho

O próximo sábado, 4 de julho, será marcado pelo Dia Internacional do Cooperativismo. Uma data para celebrar as conquistas e os avanços do cooperativismo. Em virtude da pandemia do novo coronavirus, as comemorações serão todas on-line.

Uma grande onda nacional de celebração, totalmente on-line, vai ocorrer no canal do SomosCoop, no Youtube. A transmissão ao vivo começa às 15h e vai até às 16h30, quando a banda mineira Skank fará uma live, com suas melhores músicas, para comemorar o resultado do compromisso das cooperativas brasileiras em lutar contra a covid-19. A Cotrisal retransmitirá a live pela sua página no Facebook https://www.facebook.com/cotrisal/.

O presidente Walter Vontobel ressalta que as conquistas e avanços proporcionados pelo cooperativismo são realçados no Dia Internacional do Cooperativismo, Dia C. “Esta data mostra para toda sociedade que a cooperativa é uma organização humana com uma cultura que produz benefícios sociais indispensáveis nos novos tempos”, destaca Vontobel.

Para fortalecer as ações de combate e o enfrentamento ao coronavirus, no mês de abril, a Cotrisal fez a doação de R$ 1 milhão de reais a hospitais da região, em seguida, veiculou uma campanha publicitária intitulada “Por uma sociedade mais cooperativa”, incentivando as pessoas para que tenham atitudes solidárias no seu dia a dia.

‘Cooperativas para a Ação Climática’

Neste ano, o tema do Dia Internacional do Cooperativismo é ‘Cooperativas para a Ação Climática’, em apoio ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 13 da ONU, que diz respeito ao combate às alterações do clima e aos seus impactos por todo o mundo.

As mudanças climáticas que têm ocorrido por todo o planeta constituem uma situação crítica. Em meio à crise sanitária que acometeu a maioria dos países do mundo recentemente, o tema pode até ter ficado meio esquecido. Por outro lado, essa pandemia também dá a oportunidade de observarmos a intensa interdependência que existe atualmente entre todas as nações e povos. E assim como o novo vírus, as alterações no clima também têm impactos globais.

Lurdes Silvana de Lima

Jornalista DRT/RS 10.670

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.