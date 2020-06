Siga nossa página

Sarandi - Homenagem aos Profissionais da Área da Saúde fez parte da programação alusiva à Semana do Município

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 30 Junho 2020 11:02 .

Sarandi completou 81 anos de emancipação político-administrativa em meio a um cenário que seria inimaginável há alguns meses. Em meio a essa pandemia que o mundo está passando existem pessoas que estão se dedicando quase que integralmente para combater a propagação do vírus Covid-19 e prestando todo auxílio e cuidado aos pacientes que contraíram a doença.

Por esse motivo o Poder Público Municipal realizou, na quarta-feira, 24 de junho, uma homenagem aos profissionais da área da saúde do município. A homenagem aconteceu no Gabinete do Prefeito, no Palácio Municipal Mário Azambuja e contou com belíssimas apresentações dos alunos das Escolas Milton Alves de Souza e Maria Fortunata Armanini, que emocionam os presentes.

Após os profissionais da saúde presentes foram convidados a relatarem às suas experiências nesses últimos meses de trabalho contínuo de combate ao novo Coronavírus. Se manifestaram a Senhora Zélia Pereira, representando o Hospital Comunitário Sarandi, a enfermeira Daiana Justen e o Médico Fagner Tomazi representando a Secretaria Municipal de Saúde.

Em seguida manifestaram-se às autoridades municipais, expressando sua gratidão a todos os profissionais da área da saúde. O momento de homenagem também contou com a entrega de um pequeno mimo para cada unidade de saúde, que juntas cuidam do bem-estar de nosso município.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi